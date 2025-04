Dödsstraffet och påvarnas allt starkare ”nej"

Utvecklingen genom århundradena av den katolska kyrkans inställning till denna praxis och de kraftfulla appellerna från de tre senaste påvarna, fram till påven Franciskus ”vändpunkt” med beslutet att ändra katekesen om dödsstraffet, mot bakgrund av den senaste rapporten från Amnesty International, som visar en global ökning av avrättningar under 2024.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten



Från det tridentinska konciliets katekes, enligt vilken domare genom att avkunna en dödsdom ”är verkställare av den gudomliga lagen”, till Spes non confundit, där påven Franciskus uppmanar till avskaffande av dödsstraffet, ”en åtgärd som strider mot den kristna tron och som utplånar allt hopp om förlåtelse och förnyelse”, har det gått omkring 500 år. Och däremellan har det skett många sociala, politiska, mentalitetsmässiga och sedvanerättsliga förändringar som på något sätt har påverkat kyrkans läroämbete. En kyrka som inte alltid har varit emot dödsstraff, vilket framgår av ovanstående citat från tridentinska katekesen.



Riktningen har ändrats totalt under de senaste århundradena och alla påvar under 1900-talet har fördömt denna praxis - som fortfarande är utbredd i många länder i Afrika och Mellanöstern, liksom i USA (enligt den senaste Amnesty-rapporten var 2024 en topp med över 1 500 avrättningar) - och bekräftat varje människas värdighet, oavsett vilket brott hon har begått, samt möjligheten till försoning.

Påven Franciskus ”vändpunkt"



Påven Franciskus har utan tvekan varit ”vändpunkten” i detta avseende när han genom ett Rescriptum 2018 godkände ändringen av nummer 2267 i Katolska kyrkans katekes om dödsstraffet: ”Kyrkan lär i ljuset av evangeliet att dödsstraffet är otillåtet eftersom det angriper personens okränkbarhet och värdighet och är beslutsamt engagerad i dess avskaffande i hela världen”, fastslog den argentinske påven. Samma tanke har uttalats eller skrivits ner många andra gånger under hans pontifikat, genom innerliga tal, vädjanden, videomeddelanden, telefonsamtal till statschefer och, sist men inte minst, genom bullan för Hoppets jubelår som - liksom redan under Barmhärtighetens jubelår 2016 - uppmanar världens styrande till en konkret gest, nämligen att stoppa verkställandet av straff under det heliga året. En vädjan som omedelbart accepterades av vissa länder, med USA i spetsen och den avgående presidenten Joe Biden som, efter ett telefonsamtal med påven, omvandlade 37 dödsdomar till livstids fängelse.

Förändring av synsättet med Johannes Paulus II



Jorge Mario Bergoglios tydliga ställningstagande är emellertid resultatet av en väg som inletts av hans föregångare och som kantats av ändringar, förtydliganden eller kanske snarare ”förfiningar” av kyrkans lära på denna känsliga punkt som först formulerades i den utgåva av katekesen som publicerades 1992. Där stod ordagrant: ”För detta ändamål erkänner kyrkans traditionella lära att rättsskipningen har välgrundade skäl och samhällets lagliga myndigheter plikt till att utmäta straff som står i proportion till brottets allvar utan att i ytterst allvarliga dall utesluta dödsstraff”.

Det var ett första utkast som var föråldrat efter mindre än fem år. I själva verket är den officiella texten på latin den från 1997, som godkändes i slutgiltig form av Johannes Paulus II genom det apostoliska brevet Laetamur Magnopere: ”Kyrkans traditionella lära utesluter inte att man tillgriper dödsstraff under förutsättning att man helt och fullt har identifierat den skyldige och fastställt hans ansvar – om detta är den enda möjliga vägen att verksamt försvara mänskligt liv mot en orättmätig angripare”, står det. ”Om oblodiga medel räcker för att försvara och skydda den personliga säkerheten", står det i en annan passage, "skall myndigheterna hålla sig till sådana medel, därför att de bättre motsvarar de konkreta betingelserna för det allmänna bästa och står i bättre överensstämmelse med människans värdighet som person. Men i våra dagar har staten sådana möjligheter att hindra brott och oskadliggöra den som begår sådana utan att man definitivt tar ifrån brottslingen alla möjligheter att befria sig från de anklagelser som riktas mot honom, att sådana fall i vilka det är absolut nödvändigt att den skyldige berövas livet, 'är så sällsynta att de knappast överhuvudtaget inträffar'."

Man kan därför tillskriva påven Wojtyla en första ny ”känslighet” från kyrkans sida i denna fråga. Påven, som gjorde ”varje människas rätt till liv, från befruktningen till den naturliga döden” till ett fundament i sitt läroämbete, begärde i sitt julbudskap 1998 ett ”förbud mot dödsstraffet” och gjorde detsamma en månad senare, i januari 1999, under sitt pastorala besök i USA, då han tydligt bekräftade: ”Människolivets värdighet får aldrig förnekas, inte ens för dem som har gjort mycket ont” och definierade dödsstraffet som en ”grym och meningslös” praxis.

Benedictus XVI:s tankegångar



I samma riktning gick Benedictus XVI, som i Katolska kyrkans lilla katekes som publicerades 2002 upprepade att ”det utdömda straffet måste stå i proportion till brottets allvar” och som, mot bakgrund av att ”fall av absolut nödvändighet” för dödsstraff är ”sällsynta” om inte helt ”obefintliga”, bad myndigheten att begränsa sig till de medel som ”bäst motsvarar de konkreta villkoren för det allmänna goda”, ”är mest i överensstämmelse med personens värdighet” och, framför allt, ”inte definitivt berövar gärningsmannen möjligheten att försonas”.



Tre olika påvar, en och samma tanke.