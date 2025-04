Barmhärtighetens påve

Påven lämnade oss plötsligt i morse, efter att ha gett sin sista Urbi et Orbi-välsignelse på påskdagen från Peterskyrkans centrala loggia, efter att ha tagit sin sista runda genom folkmassan för att välsigna och säga adjö.

Andrea Tornielli



"Guds barmhärtighet är vår befrielse och lycka. Vi lever av barmhärtighet och kan inte kosta på oss att vara utan barmhärtighet: den är luften vi andas. Vi är för fattiga för att ställa villkor, vi måste förlåta, eftersom vi behöver bli förlåtna”. Om det finns ett budskap som mer än något annat har präglat påven Franciskus pontifikat och som är avsett att bestå, så är det barmhärtighetens budskap. Påven lämnade oss plötsligt i morse, efter att ha gett sin sista Urbi et Orbi-välsignelse på påskdagen från Peterskyrkans centrala loggia, efter att ha tagit sin sista runda genom folkmassan för att välsigna och säga adjö.

Många var de teman som togs upp av den förste argentinske påven i kyrkans historia, i synnerhet uppmärksamheten på de fattiga, broderskapet, omsorgen om det gemensamma hemmet, det beslutsamma och ovillkorliga nej till krig. Men kärnan i hans budskap, det som verkligen gjorde störst intryck, är den evangeliska kallelsen till barmhärtighet. Till Guds närhet och ömhet gentemot dem som behöver hans hjälp. Barmhärtighet som ”luften vi andas”, det är vad vi behöver mest, utan vilket det skulle vara omöjligt att leva.

Jorge Mario Bergoglios hela pontifikat har präglats av detta budskap, som är kristendomens kärnpunkt. Redan vid den allra första Angelusbönen den 17 mars 2013, som han läste upp från fönstret i den påvliga våning som han aldrig skulle komma att bo i, talade Franciskus om barmhärtighetens centrala betydelse och påminde om de ord som en äldre kvinna som kom för att bikta sig för honom, när han just hade blivit hjälpbiskop i Buenos Aires, hade sagt till honom: ”Herren förlåter allt ... Om Herren inte förlät allt skulle världen inte finnas”.

Påven som kom ”från andra sidan av världen” förändrade inte lärorna i den tvåtusenåriga kristna traditionen, men genom att på ett nytt sätt återföra barmhärtigheten till det centrala i sitt läroämbete förändrade han den uppfattning som så många hade av kyrkan. Han vittnade om det moderliga ansiktet hos en kyrka som böjer sig ned mot de sårade och i synnerhet de som sårats av synden. En kyrka som tar det första steget mot syndaren, precis som Jesus gjorde i Jeriko, när han bjöd in sig själv till den opresentable och hatade Sackaios hem, utan att be honom om något, utan förhandsvillkor. Och det var för att han för första gången kände att han blev betraktad och älskad på detta sätt som Sackaios erkände sig själv som syndare och i Jesu blick fann drivkraften att omvända sig.

Så många blev för tvåtusen år sedan upprörda när de såg Mästaren gå in i just det hus som tillhörde tullindrivaren i Jeriko. Så många har under de senaste åren blivit upprörda över den argentinske påvens gester av välkomnande och närhet till alla kategorier av människor, i synnerhet de ”opresentabla” och syndarna. I sin första predikan vid en mässa med folket i S:ta Annas kyrka i Vatikanen sade Franciskus: ”Hur många av oss förtjänar kanske inte att fördömas! Kanske också rättvist. Men han förlåter! Och hur gör han det? Med barmhärtighet, som inte raderar synden: det är bara Guds förlåtelse som raderar den, medan barmhärtigheten går längre. Det är som himlen: vi blickar mot himlen, så många stjärnor, men när solen kommer på morgonen, med så mycket ljus, kan man inte se stjärnorna. Det är så Guds barmhärtighet är: ett stort ljus av kärlek, av ömhet, eftersom Gud förlåter inte med ett dekret, utan med en smekning."

Under hela sitt pontifikat har Petrus 266:e efterträdare visat ansiktet på en kyrka som är nära, som kan vittna om ömhet och medkänsla, som välkomnar och omfamnar alla, även till priset av att ta risker och utan att oroa sig för välgörarnas reaktioner. ”Jag föredrar en kyrka som är skakad, sårad och smutsig av att vara ute på gatorna”, skrev påven Franciskus i ”Evangelii gaudium”, vägkartan för hans pontifikat, ”snarare än en kyrka som är sjuk av att stänga in sig och av att klamra sig fast vid sin egen trygghet”. En kyrka som inte förlitar sig på mänskliga förmågor, på inflytelserika personer som bara hänvisar till sig själva och på strategier för religiös marknadsföring, utan som gör sig transparent för att visa det barmhärtiga ansiktet hos den som grundade den och som har fått den att leva, trots allt, i tvåtusen år.

Det är detta ansikte och denna omfamning som så många har känt igen hos den gamle biskopen av Rom från Argentina, som inledde sitt pontifikat med att gå för att be för de migranter som dött till havs i Lampedusa, och avslutade sitt pontifikat i rullstol, medan han ägnade varje ögonblick åt att vittna för världen om den barmhärtiga omfamningen från en Gud som är nära och trofast i sin kärlek till alla sina skapelser.