Rom. Påven donerar en miljon euro till fond för nödbostäder

Under de senaste veckorna, innan påven Franciskus lades in på Gemelli-sjukhuset, bidrog han till Don Roberto Sardellis fond för att renovera och bygga om den tidigare prästbostaden Via Vergerio till 20 lägenheter för behövande

Vatican News Innan påven Franciskus lades in på sjukhuset Gemelli för lunginflammation, bidrog han under de senaste veckorna till Don Roberto Sardellis fond för nödbostäder i Rom. Han donerade en miljon euro till renoveringen av det tidigare prästhuset på Via Vergerio, vars utrymmen kommer att byggas om till 20 lägenheter för behövande. Nyheten tillkännagavs redan den 30 januari vid ett möte till minne av fader Sardelli i församlingen San Policarpo, men det framgick inte då vad donationen uppgick till. Under de senaste dagarna har beloppet offentliggjorts i ett brev som kardinalvikarie Baldassare Reina skickat till prästerna i Roms stift. En profetisk gest

”23-27 juni 2025 kommer vi att fira jubileet för seminarister, biskopar och präster”, skriver kardinalvikarien i ett meddelande, ”och för att vara andligt förberedda är det lämpligt att tänka på ett konkret tecken på välgörenhet och hopp att erbjuda som Roms kyrka". Den 25 oktober förra året, när påven Franciskus kom till Lateranbasilikan för stiftsmötet, "bland de ämnen som diskuterades", påminner kardinal Reina, "dök frågan om bostadsnöd upp, ett problem som vi som kyrka har uppmärksammat de behöriga myndigheterna på. Om vi har höjt våra röster tror jag att det är viktigt att göra en profetisk gest, som kan ge större trovärdighet åt det vi har sagt."

Månatligt stöd

”Av denna anledning, efter en omfattande och djupgående dialog med prästrådet”, skriver kardinalen vidare, "tänkte vi på detta ’tecken på hopp' - att ge bidrag till Don Roberto Sardelli fond (en präst i vårt stift som i sin tjänst levde med lidelse för de hemlösa) genom medel som är avsedda för detta ändamål, för att stödja familjer som inte har de nödvändiga garantierna för att få ett hyresavtal eller de som inte kan betala de (allt högre) hyrorna. Därför, förklarar han, är uppmaningen att ”bidra med en månatlig betalning av det ekonomiska stöd vi får, eller med en del av det”. ”Jag hoppas”, säger kardinal Reina, "att detta kan beröra andra, så att kyrkan i Rom kan locka personer att stödja Sardelli-fonden och på ett konkret sätt ta itu med bostadsnöden i vår stad".