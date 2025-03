Påven Franciskus firade mässan i Gemelli-sjukhusets privata kapell

Heliga stolens pressrum lät publicera en bild på påven Franciskus i bön efter att ha koncelebrerat eukaristin på söndagsmorgonen. Detta är det första fotot sedan han lades in på sjukhus den 14 februari. Påvens medicinska tillstånd är fortsatt stabilt och hans andningsterapi och sjukgymnastik fortsätter.

Vatican News

På bilden av påven Franciskus, tagen bakifrån, sitter han i en rullstol, efter att ha koncelebrerat mässan. På bilden ser man honom titta på krucifixet på altaret i kapellet på tionde våningen på sjukhuset, dit han har gått för att be varje dag sedan hans medicinska tillstånd har förbättrats något. Detta är det första fotot av påven Franciskus sedan han togs in på Gemelli-sjukhuset i Rom den 14 februari. Heliga stolens pressrum distribuerade bilden på söndagskvällen den 16 mars.

Förhoppningar om att få se påven

Under ett antal dagar hade journalister och allmänheten i allmänhet bett om att få se ett foto av påven. De senaste bilderna togs för över en månad sedan när påven i sitt residens i Santa Marta före sin sjukhusvistelse tog emot medlemmar av den spanska stiftelsen Gaudium et Spes. Sedan dess har ingen annan än de läkare som behandlar honom och hans närmaste medarbetare kunnat se påven. Hans röst hördes dock i det ljudklipp som spelades upp den 6 mars under rosenkransbönen på Petersplatsen, där han välsignade de troende och tackade dem som har bett för honom under sjukdomstiden.

I morse samlades omkring 200 barn från UNICEF och olika grupper från Italien på torget framför Gemelli-sjukhuset med blommor, ballonger och en ”symbolisk omfamning” till påven. De tittade upp mot fönstren på tionde våningen i sjukhuset där påven vårdas i hopp om att kanske få se en skymt av honom eller en överraskande hälsning och välsignelse.

Bön, vila och sjukgymnastik

På söndagskvällen den 16 mars kom ett nytt tecken på påven Franciskus ”närvaro” under hans bönestund. Bön är en del av hans dagliga rutin, tillsammans med vila och terapi: både farmakologisk, andningsgymnastik och sjukgymnastik, som fortsätter. Enligt Heliga stolens pressrum har påven haft särskilt stor nytta av fysioterapin. Han tog inte emot några besökare på söndagen och fortsatte med en del arbete.

Påvens medicinska tillstånd är fortsatt stabilt, vilket redan har bekräftats de senaste dagarna, men fortfarande inom ett kliniskt sammanhang som den medicinska personalen - enligt de senaste bulletinerna - definierar som ”komplext”. Medicinska uppdateringar utfärdas mindre ofta, med tanke på påvens stabila medicinska tillstånd.

Samtidigt fortsätter Heliga stolens pressavdelning att dagligen uppdatera journalister om påvens hälsotillstånd. Det finns nu 700 ackrediterade journalister, ett antal som har ökat sedan påvens sjukhusvistelse. Under tiden fortsätter påven med sina dagliga aktiviteter på sjukhuset som har varit hans bostad i över en månad. ”En period av prövning”, som han skrev i sina reflektioner i söndagens Angelus den 16 mars, där han förenade sina böner med de många andra sjuka bröderna och systrarna, ”bräckliga, vid denna tidpunkt, som jag.”