Lugn natt för påven Franciskus på Gemelli-sjukhuset, behandlinge

Behandlingarna fortsätter och påven växlar mellan högflödessyresättning på dagen och respirator på natten.

Vatican News

”Påven tillbringade en lugn natt”. Den14 mars, då påven Franciskus har varit inlagd precis en månad, meddelar Heliga stolens pressrum att påvens kliniska läge är fortsatt stabilt.

I morse följde Franciskus via videolänk avslutningen av kurians andliga övningarna som leddes av kapucinerpater Roberto Pasolini i Paulus VI:s audienshall. Han fortsatte med sina ordinerade behandlingar under morgonen, inklusive motorisk fysioterapi. Växlingen mellan respirator på natten och högflödessyresättning med näskanyler under dagen fortsätter också. Det kommer en ny medicinsk rapport ikväll.