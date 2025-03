En universell bönekedja för påven Franciskus

Över hela världen ökar de troendes initiativ för att visa närhet och tillgivenhet till påven, som sedan den 14 februari vårdas på sjukhus. I allt från Italien till Spanien, från Myanmar till Argentina ber de troende och det planeras mässor den 13 mars, årsdagen av valet av Jorge Mario Bergoglio.

Isabella Piro - Vatikanstaten



Alltfrån kvällsbönen i Vatikanen till hela världen fortsätter outtröttligt de troende uttrycka sin närhet till påven Franciskus, som sedan den 14 februari vårdas på universitetssjukhuset Agostino Gemelli IRCCS i Rom. De troende förenas i en ”universell bönekedja”, som ordföranden för den italienska biskopskonferensen (CEI), kardinal Matteo Maria Zuppi, uttryckte det kvällen den 10 mars.

Argentinas närhet



Det finns otaliga böneinitiativ i många delar av världen och de blir allt fler med tanke på 12-årsdagen av valet av Jorge Mario Bergoglio till påve: den 13 mars kommer en tacksägelsemässa att hållas i argentinarnas nationalkyrka i Rom, tillägnad Jungfru Marie smärtor, efter den som firades den 25 februari. I Argentina, påvens hemland, kommer det på uppdrag av den nationella biskopskonferensen att hållas en särskild bön under torsdagens eukaristiska firande, för påvens snabba tillfrisknande.

Myanmars tillgivenhet



Böner för påvens hälsa kommer också från Myanmar: som biskopen i Myitkyina stift, monsignor John Mung-ngawn La Sam, medlem av prästkongregationen Missionaries of the Faith, berättar, ”varje dag klockan 17 samlas katolska familjer i sina hem för att be för påven, som ligger dem varmt om hjärtat. Och många ber också i flyktingläger”. I går bad man rosenkransbönen i Mariakatedralen i Yangon, och den lokale ärkebiskopen, kardinal Charles Maung Bo, ledde mariabönen från det rum där påven bodde under sitt besök i Myanmar 2017.

Troende ber i katedralen i Yangon, Myanmar

Stöd från Spanien och Rumänien



Initiativ för att visa närhet genomförs också i Spanien: den nationella sektionen av den påvliga stiftelsen Hjälp till kyrkan som lider erbjuder möjligheten att via sin webbplats erbjuda mässor för biskopen av Rom och be för hans hälsa, i hopp om att alla kan "bidra till fred och enhet med Petri efterträdare". Tillgivenheten och bönerna kommer från den romska församlingen i Blaj, som påven Franciskus träffade under sitt besök i Rumänien den 2 juni 2019. I lördags hölls bland annat en bönestund i Lautaros kvarterskyrka, samma kyrka som välkomnade påven för sex år sedan.

Böner framför sjukhuset Gemelli, där påven vårdas

Kardinal Reina: ”En särskild tanke till vår biskop”.



Samtidigt samlas troende från många länder i världen ständigt framför sjukhuset Gemelli för att visa sin närhet till påven. De senaste dagarna har det kommit flera pilgrimer från Slovakien, en nation som påven besökte 2021, samt några ungdomar från Terni i Umbrien, Italien. Roms stifts närhet saknas naturligtvis inte: tisdag morgon ledde kardinalvikarien Baldassare Reina mässan i sjukhuset Gemellis kapell: "Vår bön stiger upp till Gud för den påven så att han kan känna vårt stöd", sade han i sin predikan. ”Med en särskild tanke till vår biskop påven Franciskus”, påminde Reina sedan om att "bönens anda ger oss hopp och styrka, eftersom den får oss att uppleva att Gud alltid står på vår sida och alltid är redo att lyssna på oss".

Barnens uppmuntran



Slutligen, söndagen den 16 mars, kommer en delegation av barn, tillsammans med sina föräldrar och mor- och farföräldrar och fader Enzo Fortunato, ordförande för den påvliga kommittén för Världsbarndagen, att gå till sjukhuset för att be för påven.