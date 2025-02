Påven vid jubelårsaudiensen: ”Omvändelse ger upphov till hopp”

Påven Franciskus under jubelårsaudiensen på lördagen (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

I sin andra jubelårsaudiens om hoppet uppmanade påven Franciskus till att se omvändelse som en livslång resa, och han lyfte fram Maria Magdalena, ”apostlarnas apostel”, som i Jesus fann en ny riktning och mening i sitt liv.

Vatican News

Vid sin andra jubelårskatekes på lördagen gav påven Franciskus en reflektion över innebörden av omvändelse, hopp och trons förvandlande kraft, och uppmuntrade de troende att ompröva sina liv inom ramen för ”Guds dröm”.

Att ändra riktning och perspektiv

Omvändelse, förklarade han, är att ”ändra riktning” som gör det möjligt för oss att ändra vårt sätt att se på saker och ting i våra liv. Det är inte en engångshändelse utan en pågående process där vi upprepade gånger vänder oss bort från gamla sätt att tänka och omfamnar nya möjligheter.

Detta dynamiska perspektivskifte, menade påven, är det som ger upphov till hopp: även i en värld fylld av lidande och missgärningar uppstår hopp när människor inser närvaron av dem som lever annorlunda - människor vars ödmjukhet och förvandling fängslar och inspirerar andra.

Maria Magdalena, helad av Guds barmhärtighet

För att illustrera detta tema lyfte påven Franciskus fram Maria Magdalena som förkroppsligar kraften i den gudomliga barmhärtigheten. Jesus helade Maria Magdalena och återgav henne hennes värdighet och syfte. Genom detta möte fördes hon tillbaka in i Guds dröm och fann ny riktning och mening i sitt liv, vilket visar att omvändelse inte bara handlar om personlig förändring utan också om att träda in i en större verklighet som formas av Guds kärlek.

"I evangelierna framstår Maria Magdalena som en av de mest framstående gestalterna i detta. Jesus helade henne med barmhärtighet (jfr Luk 8:2), och hon omändrades: barmhärtigheten förde henne in i Guds dröm och gav hennes resa ett nytt syfte."

Påven fokuserade särskilt på Johannes berättelse om Magdalenas möte med den uppståndne Kristus och fäste uppmärksamheten på att Maria ”vänder om”. Inledningsvis är hon fokuserad på den tomma graven, försjunken i sorg och oförmögen att känna igen Jesus som står framför henne. Men när hon hör honom kalla henne vid namn vänder hon sig om igen - den här gången med en ny förståelse: hon ser inte längre död och förtvivlan, utan liv och hopp.

Att vända som för att se

Från denna passage, sa påven, lär vi oss något viktigt: att sann tro kräver kontinuerlig omvändelse, att vi måste vara öppna för att se verkligheten annorlunda.

"Man går in i den nya världen genom att omvända sig mer än en gång. Vår resa är en ständig inbjudan att byta perspektiv. Den Uppståndne tar oss med in i sin värld, steg för steg, under förutsättning att vi inte gör anspråk på att redan veta allt."

Påven utmanade oss att fråga oss själva: ”Vet jag hur jag ska vända om för att se saker på ett annat sätt?” och ”Vill jag omvända mig?”

Egot hindrar oss

Han varnade för att ett ”övermodigt och stolt ego hindrar oss från att känna igen den uppståndne Jesus” som visar sig i oväntade former - i vanliga människors ansikten, särskilt de som är marginaliserade eller förbisedda. ”Även när vi gråter och är förtvivlade”, tillade han, ”vänder vi honom ryggen.”

Som avslutning på sin reflektion uppmanade påven Franciskus de troende att lära sig av Maria Magdalena ”att vända om mot livet”, det ”verkliga livet” där den uppståndne Jesus har en plats och ett uppdrag för oss, ”istället för att se in i det förflutnas mörker”. I Jesus, avslutade han, ”kan alla säga: Jag har en plats, jag har ett uppdrag!”