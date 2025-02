Påvens appell: Vi måste finna vägar till fred - vi är inte födda för att döda

Påven uppmanar till böner för fred (AFP OR LICENSORS)

Mot slutet av den allmänna audiensen, onsdagen den 12 februari, vädjade påven Franciskus om ett slut på våld och konflikter: "Krig är alltid ett nederlag".

Vatican News

Vi är inte födda för att döda utan för att människan ska växa - det sa påven Franciskus vid slutet av den allmänna audiensen, onsdagen den 12 februari, under sina hälsningar till de italienska pilgrimerna. Han uppmanade alla troende att tillsammans med honom be om fred.

Här följer påvens ord i sin helhet på svenska:

Och jag tänker på så många länder som befinner sig i krig. Systrar, bröder, låt oss be för fred. Låt oss göra allt för fred. Glöm inte att krig är ett nederlag. Alltid. Vi föddes inte för att döda, utan för att få människan att växa. Låt oss finna vägar till fred. Snälla, i era dagliga böner, be om fred. Det lidande Ukraina ... hur det lider. Vänd också tanken till Palestina, Israel, Myanmar, Norra Kivu, Sydsudan. Så många länder i krig. Snälla, låt oss be för fred. Låt oss göra offra vår botgöring för freden.