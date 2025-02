Påven Franciskus talade i en direktsänd videohälsning i italienska melodifestivslen.

Påven Franciskus talade i en direktsänd videohälsning i Ariston teatern i samband med invigningen av den italienska melodifestivalen Sanremo: ”Musik kan bidra till samexistens mellan folk”, sa han. Och med anledning av Världsbarndagen riktade han en tanke till de många minderåriga som ”gråter och lider för de många orättvisorna i världen”. Påven uttrycker en önskan om att ”få se dem som har hatat varandra, skaka hand, omfamna varandra och med liv, musik och sång säga: fred är möjlig!”

Vatican News

I publiken på Ariston bröt de stora överraskningarnas tystnad ut när Carlo Conti, värd och konstnärlig ledare för Sanremo 2025, strax före kl. 22.00 meddelade att en gäst utan motstycke var ”närvarande” bland de tävlande sångarna och specialgästerna: påven. Med en video som spelats in i hans lägenhet i Casa Santa Marta, och som inte fanns med i setlistan, knöt Franciskus an till publiken på den 75:e upplagan av den berömda italienska melodifestivalen för att påminna om musikens betydelse och det budskap den kan förmedla. Ett budskap om ”fred”, som det som omedelbart efteråt sjöngs av den israeliska sångerskan Noa och den palestinska sångerskan Mira Awad, som bjöds in till en duett på tonerna av John Lennons oförglömliga Imagine .

Musik är skönhet, musik är ett instrument för fred. Det är ett språk som alla människor, på olika sätt, talar och det når allas hjärtan. Musik kan bidra till samexistens mellan människor

Att minnas Världens barndagen

Jorge Mario Bergoglio erinrar om ett personligt minne, det av sin mor Regina Maria som han sa, ”brukade berätta och förklara utdrag ur operor för mig och göra mig medveten om känslan av harmoni och de budskap som musiken kan ge”. Påven vill sedan dela med sig av ett annat minne, som han har ”i sitt hjärta”, på scenen i Sanremo: Världsbarndagen som firades i maj 2024 på Olympiastadion i Rom, med Conti själv som värd. Ett ”vackert ögonblick”, sa han, med tusentals barn från hela världen närvarande.

”Krig förstör barn”

Och det är på de ”så många barn som inte kan sjunga” som påven Franciskus riktar Italiens och världens uppmärksamhet mot: så många barn som ”inte kan sjunga livet, och som gråter och lider för de många orättvisorna i världen, för de många krigen, konfliktsituationerna”.

Krig förstör barn. Låt oss aldrig glömma att krig alltid är ett nederlag

Önskan att se dem som hatade varandra skaka hand

”Det jag längtar mest efter”, anförtror påven, ”är att se dem som hatade varandra skaka hand, omfamna varandra och med liv, musik och sång säga: fred är möjligt!” ”Idag gör ni det och ni säger det genom musiken”, säger han till Carlo Conti.

Engagera sig för en mer rättvis och broderlig värld

Till alla närvarande lämnar Franciskus sin önskan: ”Försök att ha en god kväll”. Han hälsar sedan till ”alla som är anslutna, särskilt de som lider” och uttryckte förhoppningen att ”god musik kan nå allas hjärtan”.

Musik kan öppna hjärtat för harmoni, för glädjen att vara tillsammans, med ett gemensamt språk för förståelse, och få oss att sträva efter en mer rättvis och broderlig värld.