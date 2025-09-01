Paven etter angelus: «De skal smi sverdene om til plogskjær»

Etter angelusbønnen søndag 31. august gikk pave Leos tanker til de mange som rammes av krig, vold og manglende hjelp. Han minnet også om Skaperverkets tid.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ukraina

«Krigen i Ukraina fører dessverre fortsatt til død og ødeleggelse. Også i disse dager har bombeangrep rammet flere byer, inkludert hovedstaden Kyiv, og forårsaket mange ofre. Jeg fornyer min nærhet til det ukrainske folk og til alle de rammede familiene. Jeg ber alle om ikke å gi etter for likegyldighet, men å vise nærhet gjennom bønn og konkrete handlinger preget av nestekjærlighet. Jeg gjentar med styrke min inntrengende appell om umiddelbar våpenhvile og seriøs innsats for dialog. Det er på tide at de ansvarlige oppgir våpnenes logikk og går inn på forhandlingens og fredens vei, med støtte fra det internasjonale samfunnet. Våpnenes røst må stilne, og søskenskapets og rettferdighetens røst heves.»

Våpenpandemien

Våre bønner går til ofrene for skytingen ved messen i Minnesota og til utallige andre barn som blir såret og drept hver dag rundt om i verden, sa paven. «La oss be Gud om å gjøre slutt på pandemien av store og små våpen som smitter vår verden. Må Maria, vår mor, Fredens dronning, hjelpe oss å oppfylle Jesajas profeti: ‘De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver’ (Jes 2,4).»

Skipsforlis

Mer enn femti mennesker har dødd, og rundt hundre er fortsatt er savnet etter et båtforlis utenfor Mauritania. Båten var full av migranter på vei til Kanariøyene. Slike dødelige tragedier skjer hver dag over hele verden, bemerket paven. «La oss be om at Herren lærer oss, både som enkeltpersoner og som samfunn, virkelig å sette hans ord ut i praksis: ‘Jeg var fremmed, og dere tok imot meg’ (Matt 25,35)».

«Vi overlater alle våre sårede, savnede og døde, overalt, til vår Frelsers kjærlige omfavnelse», sa paven.

Skaperverkets tid

Mandag 1. september er Verdensbønnedagen for skaperverket, og med dette begynner Skaperverkets tid, minnet paven om.