Kina: Ny biskop i nytt bispedømme
For to måneder siden besluttet pave Leo å avskaffe to åtti år gamle kinesiske bispedømmer, Xiwanzi e Xuanhua, og i stedet opprette et nytt bispedømme kalt Zhangjiakou. Han utnevnte presten Josef Wang Zhengui til biskop i det nye bispedømmet.
Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten
Med endringen av bispedømmene ønsker pave Leo å «fremme den pastorale omsorgen for Herrens flokk og bedre ivareta dens åndelige behov», opplyser Den hellige stols pressekontor i en pressemelding.
Zhangjiakou er en by på prefekturnivå, og det nye bispedømmet Zhangjiakous utstrekning svarer til denne byen. Det er et område på 36 357 km² med rundt 4 millioner innbyggere. Rundt 85 000 av disse er katolikker og blir betjent av 89 prester.
Bispeutnevnelsen fant sted i overensstemmelse med den midlertidige avtalen mellom Den hellige stol og Folkerepublikken Kina.
Josef Wang Zhengui ble viet til biskop den 10. september.
11 september 2025, 12:03