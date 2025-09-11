Kina: Ny biskop i nytt bispedømme

Et kinesisk flagg og et kors (AFP or licensors)

For to måneder siden besluttet pave Leo å avskaffe to åtti år gamle kinesiske bispedømmer, Xiwanzi e Xuanhua, og i stedet opprette et nytt bispedømme kalt Zhangjiakou. Han utnevnte presten Josef Wang Zhengui til biskop i det nye bispedømmet.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Med endringen av bispedømmene ønsker pave Leo å «fremme den pastorale omsorgen for Herrens flokk og bedre ivareta dens åndelige behov», opplyser Den hellige stols pressekontor i en pressemelding.

Zhangjiakou er en by på prefekturnivå, og det nye bispedømmet Zhangjiakous utstrekning svarer til denne byen. Det er et område på 36 357 km² med rundt 4 millioner innbyggere. Rundt 85 000 av disse er katolikker og blir betjent av 89 prester.

Bispeutnevnelsen fant sted i overensstemmelse med den midlertidige avtalen mellom Den hellige stol og Folkerepublikken Kina.

Josef Wang Zhengui ble viet til biskop den 10. september.

