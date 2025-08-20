Skaperverkets tid 2025

I Skaperverkets tid ber og handler kristne for skaperverket. Skaperverkets tid starter 1. september, på Verdensbønnedagen for skaperverket, og slutter 4. oktober, på høytiden for den hellige Frans av Assisi.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I år er bibelteksten fra Jesaja:

For borgen er oppgitt

og den larmende byen forlatt.

Haug og vakttårn er for alltid

blitt gjemmesteder

der villesler gleder seg

og buskaper beiter,

helt til Ånd blir øst ut over oss

fra det høye.

Da skal ørkenen bli til en frukthage,

og en frukthage skal regnes som skog.

I ørkenen skal retten slå seg ned,

i frukthagen skal rettferdighet bo.

Da skal rettferds verk være fred,

rettferds gjerning trygghet og ro

til evig tid.

Mitt folk skal bo på en fredelig boplass,

i trygge hjem og på sikre hvilesteder.

(Jes 32,14–18)

Komme til fred med skaperverket

På hjemmesiden til Skaperverkets tid leser vi:

«I år er Jesaja 32,14–18 vår bibeltekst. Profeten Jesaja beskrev et ødelagt skaperverk, som på grunn av manglende rettferdighet og det brutte forholdet mellom Gud og menneskene er uten fred. Skildringen av ødelagte byer og land som er lagt øde understreker tydelig hvordan menneskets destruktive adferd har en negativ virkning på jorden.

Vårt håp: Skaperverket vil finne fred når rettferdigheten blir gjenopprettet. Det finnes fortsatt håp og forventning om en fredelig jord.

Å håpe betyr i bibelsk sammenheng ikke å sitte stille og uvirksom, men å handle, be, forandre og forsone seg med skaperverket og Skaperen – i enhet, metanoia (omvendelse) og solidaritet.»

Materiell

På hjemmesiden finnes en del materiell. Håndboken (Celebration Guide) inneholder blant annet forslag til hvordan denne tiden kan markeres. Videoen under inneholder innslag fra mange forskjellige land, blant annet Norge ved 6:30.

Oppfordring til å feire Skaperverkets tid

