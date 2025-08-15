Jomfru Maria ber for fred sammen med oss

Etter angelusbønnen i Castel Gandolfo søndag 15. august, sa pave Leo XIV at vi ikke må «avfinne oss med at konfliktens og våpenmaktens logikk får overtaket.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I dag ønsker vi å betro vår bønn for fred til jomfru Marias forbønn, hun som ble opptatt til himmelen. Som mor lider hun over alt det onde som rammer hennes barn, særlig de små og de svake. Gjennom århundrene har hun bekreftet dette mange ganger, gjennom budskap og åpenbaringer.

Da Pius XII proklamerte dogmet om Marias opptagelse i himmelen og minnet om de tragiske erfaringene fra andre verdenskrig fortsatt var ferske, skrev han: «Vi kan håpe at alle som betrakter Marias herlige eksempel, blir stadig sterkere overbevist om menneskelivets høye verdi», og han ønsket at man aldri mer må «ofre menneskeliv ved å hisse til krig» (Munificentissimus Deus).

Hvor aktuelle er vel ikke disse ordene! Fortsatt i dag føler vi oss dessverre maktesløse overfor en vidt utbredt vold, som i økende grad er døv og ufølsom for all menneskelighet. Likevel må vi ikke miste håpet: Gud er større enn menneskenes synd. Vi må ikke avfinne oss med at konfliktens og våpenmaktens logikk får overtaket. Sammen med Maria tror vi at Herren fortsatt kommer sine barn til hjelp og husker på sin barmhjertighet. Bare i den kan vi finne tilbake til fredens vei.