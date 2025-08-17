Angelus: «Ild er jeg kommet for å kaste på jorden»

Før angelusbønnen søndag 17. august i Castel Gandolfo reflekterte pave Leo XIV over den motstand som Jesus møter hos mange mennesker.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 17. august var evangeliet:

Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre, far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. (Luk 12,49–53 fra Bibel 2024)

Kjære brødre og søstre, god søndag!

Dagens evangelium byr på en krevende tekst (jf. Luk 12,49–53), der Jesus med slående bilder og stor frimodighet sier Jesus til sine disipler at hans, og også hans etterfølgeres oppdrag, ikke bare er «en dans på roser», men «et tegn som blir motsagt» (Luk 2,34).

Motstand og forfølgelse

Med dette foregriper Herren det han vil stå overfor i Jerusalem. Der vil han bli møtt med motstand, arrestert, hånet, slått og korsfestet selv om hans budskap er kjærlighet og rettferdighet; der vil folkets ledere reagere med råskap på hans forkynnelse. Forøvrig opplevde de det samme, mange av de fellesskapene som evangelisten Lukas henvendte seg til med sine skrifter. De var, slik Apostlenes gjerninger forteller oss, fredelige fellesskap som til tross sine begrensninger forsøkte å leve ut Mesterens budskap om kjærlighet, så godt de kunne (jf. Apg 4,32–33). Likevel ble de forfulgt.

Noen velger løgnen

Alt dette minner oss om at det gode ikke alltid blir godt mottatt. Dets skjønnhet kan irritere dem som ikke tar imot det, og de som gjør det gode kan derfor støte på sterk motstand – til og med bli utsatt for overgrep og undertrykkelse. Å handle i sannhet koster, for i verden finnes de som velger løgnen, og fordi djevelen, som vet å utnytte dette, ofte forsøker å stikke kjepper i hjulene for gode menneskers gjerninger.

Men Jesus oppfordrer oss til, med hans hjelp, ikke å gi opp og ikke tilpasse oss denne verdens mentalitet, men fortsette å handle å handle til beste for oss selv og for alle, også for dem som får oss til å lide. Han oppfordrer oss til ikke å svare på overgrep med hevn, men forbli tro mot sannheten i kjærlighet. Martyrene avgir vitnesbyrd om dette ved å utgyte sitt blod for troen, men også vi kan ta etter dem, under andre omstendigheter og på andre måter.

Eksempler

La oss for eksempel tenke på den pris som gode foreldre må betale dersom de vil oppdra sine barn godt, etter sunne prinsipper: Før eller siden vil de måtte si noen «nei», gi noen irettesettelser, og dette vil koste dem lidelse. Det samme gjelder for lærere som ønsker å forme sine elever riktig, for fagpersoner, ordensfolk, politikere ja, for alle som har til hensikt å utføre sine oppgaver på en redelig måte, og for alle som anstrenger seg for å ivareta sine forpliktelser på en konsekvent måte, i tråd med evangeliets lære.

Velg Gud

Om dette skrev den hellige Ignatius av Antiokia under sin reise til Roma – der han kom til å lide martyrdøden – til de kristne i denne byen: «Jeg vil ikke at dere skal gjøre mennesker til lags, men Gud» (Brevet til romerne 2,1), og han la til: «Det er bedre for meg å dø og komme til Jesus Kristus enn å herske like til jordens ende» (ibid., 6,1).

Bønn

Brødre og søstre, la oss sammen be Maria, Martyrenes dronning, om å hjelpe oss, under alle forhold, å være trofaste og modige vitner for hennes Sønn, og om å støtte våre brødre og søstre som i dag lider for troen.