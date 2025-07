Pavens telegram i anledning angrepet på Den hellige families kirke i Gaza

Den hellige families kirke 17. juli 2025 (AFP or licensors)

I dag ble Den hellige families kirke i Gaza angrepet. Dette er den eneste katolske kirken i Gaza. Pave Frans hadde jevnlig kontakt med sogneprest Romanelli, selv da han lå på sykehus i våres.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Statssekretær Parolin har på vegne av pave Leo sendt følgende telegram:

«Hans hellighet pave Leo XIV mottok med dyp sorg nyheten om tapet av menneskeliv og om de sårede som følge av det militære angrepet mot Den hellige families katolske kirke i Gaza. Han forsikrer sognepresten, pater Gabriele Romanelli, og hele menigheten om sin åndelige nærhet. Idet han overgir de avdødes sjeler til den allmektige Guds kjærlige miskunn, ber den hellige far om trøst for de sørgende og om helbredelse for de sårede. Hans hellighet fornyer sin appell om en umiddelbar våpenhvile, og han uttrykker sitt dype håp om dialog, forsoning og varig fred i regionen.»

Les også, på katolsk.no:

Angrep mot Den hellige families menighet i Gaza

Sognepresten i Gaza forteller om kristnes livsforhold