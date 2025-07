En av de sårede får besøk av kardinal Pizzaballa, den latinske patriarken av Jerusalem, og Theofilos III, den gresk-ortodoks patriarken av Jerusalem (AFP or licensors)

Pave Leos ord tre dager etter angrepet på kirken i Gaza by

Etter angelusbønnen i Castel Gandolfo søndag 20. juli uttrykte pave Leo XIV sin sorg over angrepet mot Den hellige familie-menigheten i Gaza. «Igjen ber jeg om at krigens barbari umiddelbart blir stanset, og at man kommer fram til en fredelig løsning på konflikten.»