Pave Leo mottok Ukrainas president

Onsdag 9. juli mottok pave Leo XIV president Zelenskyj i audiens i sommerresidensen i Castel Gandolfo.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I en pressemelding fra Det hellige stols pressekontor står det at paven og presidenten samtalte om den pågående konflikten og det akutte behovet for en rettferdig og varig fredsløsning. Dialog ble fremhevet som den beste måten å få slutt på fiendtlighetene. Paven uttrykte sin sorg over ofrene, fornyet sin bønn og sin nærhet til det ukrainske folk, og oppmuntret alle anstrengelser for løslatelse av fanger og søken etter felles løsninger. Paven gjentok at representanter for Russland og Ukraina gjerne kan møtes til forhandlinger i Vatikanet.

Paven og presidenten i Castel Gandolfo (@Vatican Media)

President Zelenskyj håper på et møte på «høyt nivå», sa han til journalistene rett etter å ha møtt paven. «Jeg er Hans hellighet svært takknemlig for dette møtet, for at han tok imot oss, og selvfølgelig for hans hjelp, for Vatikanets hjelp.» Det gjelder hjelp gjennom bønn, men også hjelp med få tilbake barn fra Russland, sa Zelenskyj til journalistene. Han sa også: «Selvfølgelig ønsker vi fred, vi ønsker at krigen skal ta slutt, og vi setter selvsagt stor lit til Vatikanet – at Vatikanet og Hans hellighet kan hjelpe oss med et møte på høyt nivå, mellom ledere, for å få slutt på denne krigen.»

I de kommende dagene skal Zelenskyj delta på en internasjonal gjenoppbyggingskonferanse i Roma for Ukraina. Flere stats- over regjeringssjefer er ventet.