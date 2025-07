Leo XIVs tale til pilegrimsgrupper fra Nord-Europa

Lørdag 5. juli tok pave Leo XIV imot noen pilegrimsgrupper fra Danmark, Irland, England, Wales og Skottland. Han ba dem lytte til sitt hjerte – for det er i vårt hjerte Gud taler til oss.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Fred være med dere!

God morgen, og velkommen til Vatikanet!

Deres eksellenser,

kjære prester og unge venner,

Jeg er glad for å kunne hilse dere alle i anledning deres pilegrimsreise til Roma i dette jubelåret, som – som dere vet – er viet den teologale dyden håp. Spesielt hilser jeg velkommen de unge fra København bispedømme, som utgjør denne gruppen, sammen med lærere fra Irland, England, Wales og Skottland.

Helgener og martyrer i Roma

Dere følger i fotsporene til utallige pilegrimer fra deres land, som i århundrer har foretatt den samme reisen til Roma, «Den evige stad». Roma har alltid vært et spesielt hjem for kristne, ettersom dette er stedet hvor apostlene Peter og Paulus ga sitt liv som martyrer og slik ga det høyeste vitnesbyrd om sin kjærlighet til Jesus. Som Peters etterfølger ønsker jeg å takke for at dere er her, og jeg ber om at dere ved å besøke de hellige stedene må finne inspirasjon og håp i det sterke eksemplet til hvordan helgener og martyrer etterlignet Kristus.

Hvorfor dra på pilegrimsreise?

En pilegrimsreise spiller en viktig rolle i vårt trosliv. Den tar oss bort fra vårt hjem og våre daglige rutiner, og gir oss tid og rom til å møte Gud på en dypere måte. Slike øyeblikk hjelper oss alltid til å vokse, for gjennom dem former Den hellige ånd oss varsomt slik at vi i stadig større grad kan ligne Kristus av sinn og hjerte.

Unge i audiens hos paven (@Vatican Media)

Unge, lytt til deres hjerte!

Kjære brødre og søstre, unge mennesker som er her sammen med oss denne formiddagen: Husk at Gud har skapt hver og en av dere med en hensikt og en oppgave i livet. Så benytt denne anledningen til å lytte, til å be, slik at dere tydeligere kan høre Guds stemme som kaller dere dypt inne i hjertet. Jeg ønsker dessuten å legge til at i dag mister vi ofte evnen til å lytte – til virkelig å lytte. Vi hører musikk, ørene våre fylles hele tiden med ulike digital input, men det kan være at vi glemmer vi å lytte til vårt eget hjerte, og det er i hjertet at Gud taler til oss, kaller oss og innbyr oss til å lære ham bedre å kjenne og leve i hans kjærlighet. Og gjennom denne lyttingen kan dere åpne dere, for å la Guds nåde styrke deres tro på Jesus (jf. Kol 2,7), slik at dere lettere kan dele denne gaven med andre.

Lærere, dere også!

Og til dere, kjære lærere: Det jeg nettopp sa til de unge, gjelder også for dere, særlig på grunn av den viktige rolle deres spiller i formasjonen av dagens unge: barn, tenåringer og unge voksne. For de vil se til dere som forbilder – i livet og i troen. De vil se spesielt på hvordan dere underviser og hvordan dere lever. Jeg håper dere hver dag vil nære deres forhold til Kristus, som gir oss det sanne forbilde for all ekte undervisning (jf. Matt 7,28), slik at dere på deres side kan veilede og oppmuntre dem som er betrodd deres omsorg, til å følge Kristus i sitt eget liv.

Daglig etterfølgelse

Og til slutt: Når dere vender hjem igjen, husk at en pilegrimsreise aldri tar slutt – fokus skifter over på den daglige «pilegrimsreise i etterfølgelse». Vi er alle pilegrimer, og vi er alltid pilegrimer, og underveis søker vi å følge Herren og finne vår egen vei i livet. Det er slett ikke lett, men med Herrens hjelp, de helliges forbønn og gjensidig oppmuntring, kan dere være trygge på at – så lenge dere forblir trofaste og stoler på Guds barmhjertighet – vil denne pilegrimsreisen fortsette å bære frukt i deres liv (jf. Joh 15,16).

Kjære venner, med disse få ordene og idet jeg betror dere til Marias forbønn, hun som er Kirkens mor, gir dere alle min hjertelige velsignelse.

Gud velsigne dere, og takk!

Også biskop Kozon var med fra Danmark (@Vatican Media)

