Angelus: Høsten er stor, men arbeiderne få

Gud sår. Men vi, dyrker vi? Høster vi?

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 6. juli var evangelieteksten:

Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! […]»(Luk 10,1–12.17–20 fra Bibel 2024)

Kjære brødre og søstre, god søndag!

Dagens evangelium (Luk 10,1–12.17–20) minner oss om hvor viktig den er, den sendelsen vi alle er kalt til, hver og en slik Herren ønsker, hver og en i den konkrete situasjonen der han eller hun er blitt satt av Herren.

Det er Guds verk …

Det er syttito disipler Jesus sender ut (vers 1). Dette symbolske tallet antyder at evangeliets håp er bestemt for alle folk: Guds hjerte er stort, stor er hans høst, det vil si det verk som han fullbringer i verden for at hans kjærlighet skal nå alle hans barn, for at de skal bli frelst.

… men han trenger arbeidere

Men Jesus sier også: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (vers 2).

Gud er gått ut for å så …

På den ene side er Gud, som en rundhåndet såmann, gått ut i verden for å så, og i menneskehjertet og i historien har han nedlagt et ønske om uendelighet, om et fullt liv, om en befriende frelse. Og derfor er høsten stor. Guds rike spirer som et frø i jorden, og selv når dagens kvinner og menn synes opptatt med mye annet, lengter de etter en større sannhet, de søker en dypere mening i sitt liv, de ønsker rettferdighet, og de bærer på en lengsel etter evig liv.

… men arbeiderne er få

På den annen side hva er det få arbeidere som går for å arbeide på åkeren tilsådd av Herren, og enda færre er de som, med Jesu øyne, er i stand til å se det gode korn som er modent til å bli høstet inn (jf. Joh 4,35–38). Herren ønsker å gjøre noe stort i vårt liv og menneskehetens historie, men det er få som oppfatter det, få som stopper for å ta imot gaven, få som forkynner den og bringer den til andre.

La Guds frø vokse i hjertet

Kjære brødre og søstre, Kirken og verden trenger ikke mennesker som oppfyller sine religiøse plikter mens de viser fram sin tro som en ytre etikett. Det som trengs er arbeidere som ønsker å arbeide på misjonsåkeren, forelskede disipler som overalt vitner om Guds rike. Det er kanskje ingen mangel på «leilighetskristne», som iblant gir rom for noen gode religiøse følelser eller deltar på et eller annet arrangement; men få er klare til å jobbe på Guds åker hver dag, til å dyrke evangeliets frø i sitt eget hjerte for så å bringe det ut i dagliglivet, til familien, dit de arbeider eller studerer, til de forskjellige sosiale miljøer og til dem som lider nød.

Bli i Herren

For å gjøre dette trengs det ikke mange teoretiske ideer om pastoralt arbeid; det trengs framfor alt bønn til høstens herre. Det viktigste er altså forholdet til Herren – å pleie dialogen med ham. Da vil han gjøre oss til sine arbeidere og sende oss ut på verdens åker som vitner for hans rike.

Bønn

La oss be jomfru Maria, som ga sitt rause ja og deltok i frelsesverket, om å gå i forbønn for oss og ledsage oss i vår etterfølgelse av Herren, slik at også vi kan bli gledefylte arbeidere i Guds rike.