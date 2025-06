Nedskutt drone. AFP PHOTO / HO / Iranian Army Media Office

Norsk

Pave Leo om «alarmerende nyheter fra Midtøsten»

Etter angelusbønnen 22. juni minnet pave Leo om at alle medlemmer av verdenssamfunnet har et moralsk ansvar for å prøve å stoppe kriger.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten Det kommer stadig alarmerende nyheter fra Midtøsten, særlig fra Iran. I dette dramatiske bildet, som inkluderer Israel og Palestina, risikerer befolkningens daglige lidelser, spesielt i Gaza og de andre områdene, å bli glemt. Der blir behovet for adekvat humanitær hjelp stadig mer presserende. I dag mer enn noensinne roper menneskeheten på fred og ber om det. Det er et rop som krever ansvar og fornuft, og som ikke må overdøves av våpenstøy eller retorikk som oppildner til konflikt. Hvert enkelt medlem av verdenssamfunnet har et moralsk ansvar: å stoppe krigens tragedie før den blir en uopprettelig avgrunn. Det finnes ingen «fjerne» konflikter når menneskeverdet står på spill. Krig løser ikke problemer; tvert imot forsterker den dem og etterlater dype sår i folkenes historie, sår som det tar generasjoner å hele. Ingen væpnet seier kan veie opp for mødres smerte, barns frykt, en frarøvet fremtid. Må diplomatiet få våpnene til å tie! Må nasjonene forme sin framtid med fredens gjerninger, ikke med vold og blodige konflikter!