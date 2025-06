Israel og Iran: Pave Leo appellerer til ansvar og fornuft

Bilde tatt fra Nuseirat i Gaza viser raketter over Israel 13. juni 2025 (AFP or licensors)

Ved jubelsårsaudiensen i Peterskirken lørdag 14. juni uttalte pave Leo seg om konflikten mellom Iran og Israel.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Også nå, i disse dager, kommer det nyheter som vekker stor bekymring. Situasjonen i Iran og Israel er blitt mye verre. I en så vanskelig stund ønsker jeg igjen kraftig å appellere til ansvar og fornuft. Innsatsen for å bygge en tryggere verden, fri for atomvåpentrussel, må skje gjennom gjensidig respekt og oppriktig dialog, for slik å kunne skape varig fred, basert på rettferdighet, søskenskap og det felles gode. Ingen bør noensinne true andres eksistens. Alle land må støtte fredens sak; de må innlede forsoningsprosesser og fremme løsninger som sikrer alle trygghet og verdighet!