Regina caeli på Den gode hyrdes søndag

På sin første søndag som pave ba Leo regina caeli fra den sentrale balkongen på Petersplassen, der cirka 100 000 mennesker var møtt fram.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 11. mai var evangelieteksten:

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Jeg og Far er ett. (Joh 10,27–30 fra Bibel 2024)

Her følger alt paven sa før regina caeli-bønnen:

Jeg anser det som en Guds gave at den første søndagen i min tjeneste som Romas biskop er den gode hyrdes søndag, fjerde søndag i påsketiden. Denne søndagen leses det i messen alltid fra det tiende kapittel i Johannesevangeliet, der Jesus åpenbarer seg som den sanne hyrde, som kjenner og elsker sine sauer og gir sitt liv for dem.

Kallssøndag og jubelårsfeiring

På denne søndagen feires Verdensdagen for bønn om kall for 62. gang. Dessuten er Roma vert for jubelårsfeiringen for musikkorps og folkeforestillinger. Jeg sender en varm hilsen til alle disse pilegrimene og takker dem, for med sin musikk liver de opp festen, den gode hyrdes fest: Ja, det er han som leder Kirken med sin Hellige ånd.

Vi svarer på kjærligheten

I evangeliet sier Jesus at han kjenner sine sauer, og at de hører hans stemme og følger ham (jf. Joh 10,27). For, som den hellige Gregor den store lærte: Menneskene «svarer på kjærligheten fra dem som elsker dem» (Preken 14,3–6).

Hjelp fram kall

Så, brødre og søstre, i dag har jeg, sammen med dere og hele Guds folk, gleden av å be for kall, spesielt til prestetjeneste og ordensliv. Kirken har stort behov for dette! Og det er viktig at våre fellesskap tar imot, lytter til og oppmuntrer de unge på deres kallsreise, og at de unge tilbys troverdige forbilder for sjenerøs dedikasjon til Gud og andre mennesker.

Hjelp hverandre

La oss tilegne oss den innbydelsen som pave Frans etterlot oss i sitt budskap i anledning denne dagen: innbydelsen til å ta imot og ledsage de unge. Og la oss be vår himmelske Far om å være gjetere «etter hans hjerte» for hverandre (jf. Jer 3,15), hver enkelt ut fra sin livsform, i stand til å hjelpe hverandre med å vandre i kjærligheten og sannheten. Og til de unge sier jeg: «Ikke vær redde! Ta imot innbydelsen fra Kirken og fra Kristus Herren!»

Bønn

Hele jomfru Marias liv var et svar på Herrens kall. Må hun alltid ledsage oss i Jesu etterfølgelse.