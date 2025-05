Pave Leos første fredsappell

Søndag 11 mai, 80 år etter slutten av Andre verdenskrig, ba pave Leo om fred i hele verden. Her følger alt det han sa etter regina caeli-bønnen.

Vatikanstaten

Brødre og søstre,

Andre verdenskrigs umåtelige tragedie tok slutt for 80 år siden, den 8. mai, etter å ha krevd 60 millioner menneskeliv. I dagens dramatiske virkelighet/scenario, preget av det som pave Frans gjentatte ganger omtalte som en «stykkevis» tredje verdenskrig, vil også jeg henvende meg til verdens mektige og gjentar den alltid aktuelle appellen: «Aldri mer krig!»

I mitt hjerte bærer jeg det kjære ukrainske folkets lidelser; må alt gjøres for å komme fram til en autentisk, rettferdig og varig fred snarest mulig. Må alle fanger bli frigitt, og må alle barn få vende hjem til sine familier.

Jeg er dypt bedrøvet over det som skjer på Gazastripen; må det straks bli våpenhvile! Sivilbefolkningen, som er utmattet, må få humanitær hjelp, og alle gisler løslates.

Derimot har jeg med tilfredshet mottatt nyheten om våpenhvilen mellom India og Pakistan, og jeg håper at man gjennom de kommende forhandlingene snart kan komme fram til en varig avtale.

Men hvor mange konflikter finnes det ikke rundt om i verden! Jeg betror Fredens dronning denne dyptfølte appellen, og ber henne bære den frem for Herren Jesus for å oppnå fredens under.

Og nå en varm hilsen til dere, romere og pilegrimer fra forskjellige land! Jeg hilser medlemmene av British and Foreign Bible Society, gruppen av leger fra Granada (Spania), de troende fra Malta, Panama, Dallas (Texas), Valladolid, Torrelodones (Madrid), Montesilvano og Cinisi (Palermo).

Jeg hilser deltakerne på arrangementet «Vi velger livet», samt de unge fra Fraternità Santa Maria Immacolata e San Francesco di Assisi i Reggio Emilia.

I dag er det morsdag i Italia og flere andre land. En hjertelig hilsen til alle mødre, og en bønn for dem og for de mødrene som allerede er i himmelen.

God morsdag til alle mammaer!

Takk til dere alle, og god søndag til alle!