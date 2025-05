Pave Leo XIVs første ord

Pave Leo XIV holdt sin første tale på den sentrale balkongen på Petersplassen torsdag 8. mai.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Fred være med dere alle!

Kjære brødre og søstre, dette var den første hilsenen fra den oppstandne Kristus, den gode hyrde som ga sitt liv for Guds flokk. Også jeg ønsker at denne fredshilsenen skal nå inn i deres hjerter, nå deres familier, alle mennesker, hvor enn de er, alle folkeslag, hele jorden. Fred være med dere!

Dette er den oppstandne Kristi fred, en ubevæpnet og avvæpnende fred, ydmyk og standhaftig. Den kommer fra Gud, Gud som elsker oss alle, betingelsesløst. I våre ører lyder fortsatt den svake, men alltid modige stemmen til pave Frans som velsignet Roma!

Den paven som velsignet Roma, ga sin velsignelse til verden, til hele verden, den påskemorgenen. Tillat meg å fortsette den samme velsignelsen: Gud er glad i oss, Gud elsker dere alle, og det onde skal ikke vinne! Vi er alle i Guds hender. Uten frykt, sammen, vil vi gå videre, hånd i hånd med Gud og med hverandre. Vi er Kristi disipler. Kristus går foran oss. Verden trenger hans lys. Menneskeheten trenger ham som bro, for å bli nådd av Gud og hans kjærlighet. Hjelp til, alle sammen, hjelp hverandre med å bygge broer, gjennom dialog, gjennom møter, la oss gå sammen for å være ett folk, alltid i fred. Takk til pave Frans!

Jeg vil også takke alle mine brødre kardinalene som valgte meg til Peters etterfølger og vandre sammen med dere, som én Kirke. Vi vil alltid søke fred, rettferdighet, tro mot Jesus Kristus vil vi alltid uten frykt prøve å arbeide for å forkynne evangeliet, for å være misjonærer.

Jeg er en sønn av den hellige Augustin, en augustiner, som sa: «Med dere er jeg kristen, og for dere er jeg biskop.» I denne ånd kan vi alle vandre sammen mot det hjemland som Gud gjort i stand for oss.

Til Kirken i Roma, en spesiell hilsen! [applaus] Vi må sammen finne ut hvordan vi kan være en misjonerende Kirke, en Kirke som bygger broer, dialog, alltid åpen for å ta imot, slik som denne plassen med åpne armer – for alle, alle som trenger vår kjærlighet, vår nestekjærlighet, dialog og kjærlighet.

[på spansk:]

Og hvis dere tillater det, vil jeg også si noen ord, en hilsen til alle, og spesielt til mitt kjære bispedømme Chiclayo i Peru, hvor et trofast folk har fulgt sin biskop, delt sin tro og gitt mye, mye for å fortsette å være en Kirke som er trofast mot Jesus Kristus.

[igjen italiensk:]

Til dere alle, brødre og søstre i Roma, Italia og hele verden: Vi ønsker å være en synodal Kirke, en Kirke på vandring, en Kirke som alltid søker fred, som alltid søker kjærlighet, som alltid prøver å være nær, spesielt dem som lider.

I dag er dagen vi ber til Vår Frue av Pompei. Vår mor Maria ønsker alltid å vandre sammen med oss, være nær, hjelpe oss med sin forbønn og sin kjærlighet.

Så jeg vil be sammen med dere. La oss be sammen for denne nye misjonen, for hele Kirken, for fred i verden, og la oss be om denne spesielle nådegaven fra Maria, vår mor.

[Ave Maria]