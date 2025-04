Et av de siste bildene av pave Frans. Etter gårsdagens Urbi et orbi-tale, kjørte han rundt på Petersplassen og hilste på folk. (ANSA)

Pave Frans er død.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Klokken 09:45 kunngjorde kamerlengoen, kardinal Kevin Farrell, at pave Frans er død:

«Kjære brødre og søstre, med dyp sorg må jeg kunngjøre vår hellige far Frans' død. Klokken 07:35 i morges vendte Romas biskop, Frans, tilbake til Faderens hus. Hele hans liv var viet tjeneste for Herren og hans Kirke. Han lærte oss å leve evangeliets verdier med trofasthet, mot og universell kjærlighet, spesielt til de fattigste og mest marginaliserte. Med enorm takknemlighet for hans forbilde som sann disippel av Herren Jesus, overgir vi pave Frans' sjel til den ene ene og treenige Guds uendelige barmhjertige kjærlighet.»