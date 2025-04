Et siste farvel med Frans og sidene i evangeliet kjærtegnet av vinden

Den siste omfavnelsen av paven fra verdens ende.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

En trekiste på den plassen som er verdens hjerte, og vinden som blar sakte gjennom evangeliet: Slik var det den 8. april for tjue år siden for Karol Wojtyła, den hellige paven som døde kvelden før miskunnssøndag. Og slik var det også for Jorge Mario Bergoglio, paven som vi tok farvel med dagen før miskunnssøndag.

Vårt farvel med pave Frans, en solfylt lørdag, var rørende, intenst og meget engasjerende. Bønn og enhet sto i sentrum. Guds folk, som påskedag hadde omfavnet ham uten å vite at det var for siste gang, fulgte ham i dag hengivent på den siste delen av hans jordiske reise. Og samlet rundt ham var ikke bare verdens mektige, men også mange unge som var kommet for å være med på tenåringenes jubelårsfeiring. Også mange representanter for andre kristne kirkesamfunn og for ulike religioner samlet seg rundt ham. Alle var forenet om å ta farvel med en hyrde som var trofast mot evangeliet, som stadig forkynte søskenskap og som selv fra sykehussengen ropte ut sitt nei til krig.

Spesielt på to steder i kardinal Giovanni Battista Res preken ble det applaudert. Først da han minnet om en rød tråd i pave Frans’ virke, nemlig «hans overbevisning om at Kirken er et hjem for alle – et hjem der dørene alltid står åpne.» «Todos, todos, todos» [«alle, alle, alle»], gjentok biskopen av Roma Verdensungdomsdagenes siste dag for å forklare at intet og ingen kan skille oss fra kjærligheten til en Gud som alltid venter med åpne armer, for å ta imot oss, uansett hvordan det står til med oss. Et hjem med åpne dører er den Kirke som Frans har forsøkt å bygge, ved å prioritere «de siste», de fattige, de ydmyke og syndere. «De siste», som tok imot ham på terskelen til basilikaen Santa Maria Maggiore, før et siste blikk fra Maria, Salus Populi Romani.

Men det ble også og framfor alt applaudert for den delen av prekenen hvor Re minnet om pavens stadige fredsappeller, om hans stadig oppfordringer til rasjonalitet og «til redelige forhandlinger for å finne mulige løsninger, for krig – sa han – fører bare til død og til ødeleggelse av hjem, sykehus og skoler. Etter krig er verden alltid verre enn før, sa han: Krig er alltid et smertelig og tragisk nederlag for alle».

Før feiringen møttes den amerikanske og den ukrainske presidenten i noen minutter. Vi håper og ber om at noe positivt kan komme ut av denne utvekslingen – dette siste fredsmøtet tilrettelagt av Peters etterfølger, som var den første som ønsket å ta navnet til helgenen fra Assisi, fredens helgen.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro