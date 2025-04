Angelushilsen femte søndag i fasten

Paven er rekonvalesent i Vatikanet og kunne ikke komme i vinduet og holde angelus som vanlig. I stedet sendte han en skriftlig hilsen og viste seg på Petersplassen under jubelårsfeiringen for syke og helsearbeidere.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Läs också 04/04/2025 Pave Frans tolv dager etter utskrivelsen fra sykehuset Det fortsetter å gå langsomt framover med pave Frans. Søndag 6. april vil han kanskje kunne gi litt mer enn bare en skriftlig angelushilsen. Det er for tidlig å si om han vil kunne ...

Søndag 6. april var evangelieteksten:

[…] Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. […] (Joh 8,1–11 fra Bibel 2024)

Her følger pavens angelushilsen:

Guds finger

Läs också 04/04/2022 Preken på Malta: Å gå i skole hos Jesus Går vi til Jesus, og i så fall hvorfor? For å lære av ham, slik folk på tempelplassen gjorde? Eller for å sette ham på prøve, slik de skriftlærde gjorde? Eller kanskje vi, likesom ...

Kjære brødre og søstre,

på denne femte søndagen i fastetiden har vi fortellingen om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Joh 8,1–11). Mens de skriftlærde og fariseerne ønsker å steine henne, gir Jesus denne kvinnen hennes tapte skjønnhet tilbake: Hun var falt i støvet; Jesus drar en finger gjennom det støvet og skriver en ny historie for henne: Det er «Guds finger». Han berger sine barn (jf. 2 Mos 8,19) og befrir dem fra det onde (jf. Luk 11,20).

Må Guds kjærtegn nå alle syke og helsearbeidere

Kjære dere, da jeg lå på sykehus kunne jeg fornemme «Guds finger». Det gjør jeg også nå under rekonvalesensen. Jeg føler hans kjærtegn, hans omsorg. I dag er det de sykes og helsearbeidernes jubelårsfeiring, og jeg ber Herren om at hans kjærlige berøring må nå alle dem som lider og oppmuntre dem som tar seg av dem. Og jeg ber for leger, sykepleiere og alle helsearbeidere, som det ikke alltid tilrettelegges for. De arbeidet ikke alltid under tilfredsstillende forhold, og blir iblant til og med utsatt for vold. Deres oppgave er ikke lett, og de må få støtte og respekt. Jeg håper at nødvendige ressurser blir investert i behandling og forskning, slik at helsesystemene kan være inkluderende og aktpågivende overfor de skrøpeligste og de fattigste.

Takk til kvinnene i Rebibbia-fengslet i Roma

Läs också 24/12/2024 Påven öppnar Heliga Porten och firar julnattens mässa: Hoppet sviker oss inte Påven Franciskus inledde julnattens mässa i Peterskyrkan med att öppna den Heliga Porten och så inleda jubelåret som uppmnar de troende att vara Hoppets pilgrimer.

Jeg takker de innsatte i Rebibbia-kvinnefengslet for det kortet de har sendt meg. Jeg ber for dem og for deres familier.

Idrett som et tegn på håp

På Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred ønsker jeg at idrett må være et tegn på håp for mange mennesker som trenger fred og sosial inkludering, og jeg takker idrettsforeningene som gir konkret opplæring i søskenskap.

Bønn for fred

La oss fortsette å be om fred: i det martrede Ukraina, rammet av angrep som forårsaker mange sivile ofre, deriblant mange barn. Og det samme hender på Gaza, der folk er nødt til å leve under ufattelige forhold, uten tak over hodet, uten mat, uten rent vann. Må våpnene tie, og må dialogen gjenopptas; må alle gisler løslates og befolkningen få hjelp. La oss be for fred i hele Midtøsten; i Sudan og Sør-Sudan; i Den demokratiske republikken Kongo; i Myanmar, som er hardt prøvet også av jordskjelv; på Haiti, der volden herjer, og som for noen dager siden også tok livet til to ordenssøstre.

Må jomfru Maria bevare oss og gå i forbønn for oss.