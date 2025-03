Påskedag på Petersplassen 2024 (Vatican Media)

Vatikanets påskeprogram 2025

Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer har offentliggjort feiringskalenderen for den stille uke og påskeuken, altså for tidsrommet fra palmesøndag til den guddommelige kjærlighets søndag.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten Palmesøndag 13. april

Kl. 10.00: Feiring av minnet om Herrens inntog i Jerusalem. Deretter messe Skjærtorsdag 17. april

Kl. 9:30: Oljevigselsmesse Langfredag 18. april

Kl. 17:00: Feiring av Herrens lidelseshistorie

Kl. 21:15: Via Crucis ved Colosseum Påskeaften 19. april

Kl. 19:30: Påskevigilie. Sendes på NRK. Påskedag 20. april

Kl. 10:30: Morgenmesse og Urbi et orbi-velsignelse Den guddommelige kjærlighets søndag 27. april

Kl. 10:30 Messe og helligkåring av den salige Carlo Acutis

Tenåringens jubelårsfeiring Alt dette står oppført i pavens kalender for april (engelsk). Men vil paven virkelig kunne delta?

Vanligvis er pave Frans med på nærmest alle påskefeiringene, men i år er det uvisst om han kan delta og i så fall hvor mye. Han er for tiden rekonvalesent i Vatikanet. Pustehjelpen trappes gradvis ned. Behandlingen fortsettes hjemme. Bevegeligheten er blitt litt bedre, likeså stemmen. De siste blodprøvene var bra. Han har tilgang til et helseteam døgnet rundt. Pavens dager går med bønn, hvile, behandling og litt arbeid – dikasteriene sender ham papirer og privatsekretærene kommer til ham. Hver dag koncelebrerer han messe i det private kapellet i tredje etasje i Sankta Marta. Han er ved godt mot. Han mottar ikke besøk. Hjemkomsten søndag 23. mars (ANSA)