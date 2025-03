Barn i Khan Younis (Gaza) 8. juli 2024 (AFP or licensors)

Pavens brev om avvæpning

I et takkebrev til direktøren for «Corriere della sera», Luciano Fontana, gjentar paven at krig synes enda mer absurd når man er syk. Vi må avvæpne våre ord, for å kunne avvæpne våre sinn og jorden.

Kjære direktør, takk for de deltagende ord som du ønsket å komme med nå som jeg er syk. Som jeg allerede har sagt, synes krig enda mer absurd når man er syk. Menneskelig skjørhet evner å gjøre oss mer klarsynte når det gjelder hva det er som varer og hva det er som tar slutt, hva det er som gir liv og hva det er som dreper. Kanskje er det derfor vi gjerne har en tendens til å fornekte grenser og til å unngå skrøpelige og sårede mennesker: De evner å stille spørsmål ved den retning som vi har valgt, både som enkeltmennesker og som fellesskap. Jeg vil gjerne oppmuntre deg og alle dem som, gjennom kommunikasjonsmidler som nå knytter vår verden sammen i sanntid, vier arbeid og tankekraft til å informere: Vær bevisst ordenes fulle betydning! De er aldri bare ord: De er realiteter som former menneskelige miljøer. De kan knytte sammen eller splitte, tjene sannheten eller misbruke den. Vi må avvæpne ordene, for å kunne avvæpne sinnene og avvæpne jorden. Det er stort behov for refleksjon, for sindighet og kompleksitetsbevissthet. Krig ødelegger bare samfunn og miljø, uten å komme med løsninger på konflikter. Diplomati og internasjonale organisasjoner har behov for ny livskraft og troverdighet. Religioner kan trekke på folks spiritualitet for å gjenopplive ønsket om søskenskap og rettferdighet, håpet om fred. Alt dette krever engasjement, arbeid, stillhet, ord. La oss føle oss forenet i disse anstrengelsene, som Den himmelske nåde ikke vil slutte å inspirere og ledsage. Frans

14. mars 2025

