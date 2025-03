Budskap til verdens muslimer i anledning ramadan og id-al-fitr

Dikasteriet for interreligiøs dialog har publisert et budskap til alle verdens muslimer.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Läs också 02/08/2023 Abu Dhabi-erklæringen Under pave Frans’ reise til De forente arabiske emirater i 2019 underskrev han og el-Tayeb, storimamen av Al-Azhar, en felleserklæring om menneskelig søskenskap. 14/02/2025 Pave Frans på sykehus. Dag for dag

«Kristne og muslimer: hva vi håper å bli sammen»

Kjære muslimske brødre og søstre,

ved begynnelsen av ramadan sender Dikasteriet for interreligiøs dialog dere sine varmeste hilsener og sitt vennskap. Denne tiden med faste, bønn og deling er en privilegert anledning til å nærme seg Gud og bli fornyet i grunnleggende verdier: i religion, medfølelse og solidaritet. I år overlapper ramadan med fastetiden, som for kristne er en tid med faste, bønn og omvendelse til Kristus. Denne nærhet i den åndelige kalenderen gir oss en enestående mulighet til å gå side om side, kristne og muslimer, i en felles vandring med renselse, bønn og kjærlighet. For oss katolikker er det en glede å dele denne tiden med dere, for det minner oss om at vi alle er pilegrimer på denne jord og at vi alle søker å leve et bedre liv. I år ønsker vi ikke bare å reflektere sammen med dere over hvordan vi sammen kan leve et bedre liv, men fremfor alt over hva vi ønsker å bli sammen, som kristne og muslimer, i en verden på leting etter håp. Ønsker vi bare å være medarbeidere for en bedre verden, eller ekte brødre og søstre, som sammen vitner om Guds vennskap til hele menneskeheten?

Snarere enn bare en måned med faste, betrakter vi katolikker ramadan som en skole i indre forvandling. Ved å avstå fra mat og drikke lærer muslimer å kontrollere sitt begjær og vie sin oppmerksomhet til det som er vesentlig. Denne tiden med åndelig disiplin er en invitasjon til å dyrke fromhet, den dyd som bringer en nærmere Gud og åpner ens hjerte for andre. I kristen tradisjon inviteterer, som dere vet, den hellige fastetiden oss til å foreta en lignende vandring: Gjennom faste, bønn og almissegiving søker vi å rense vårt hjerte og konsentrere oss om Den ene som viser vei og styrer vårt liv. Selv om de gir seg forskjellig utslag, minner disse åndelige praksisene oss om at tro ikke bare er et spørsmål om ytre handlinger, men en vei til indre omvendelse.

I en verden preget av urettferdighet, konflikter og usikkerhet om fremtiden, innebærer vårt felles kall mye mer enn parallelle åndelige praksiser. Vår verden tørster etter søskenskap og ekte dialog. Sammen kan muslimer og kristne vitne om dette håpet i overbevisning om at vennskap er mulig tross historiens bør og fengslende ideologier. Håp er ikke bare optimisme: Det er en dyd forankret i troen på Gud, Den barmhjertige, vår Skaper. For dere, kjære muslimske venner, næres håp av tillit til Guds barmhjertighet, som tilgir og viser vei. For oss kristne er det grunnet på vissheten om at Guds kjærlighet er sterkere enn alle prøvelser og hindringer.

Det som vi ønsker å bli sammen er altså menneskelige brødre og søstre, som nærer dyp respekt for hverandre. Vår tillit til Gud er en skatt som forener oss langt utover våre ulikheter. Den minner oss om at vi alle er åndelige, inkarnerte og elskede skapninger, kalt til å leve i verdighet og gjensidig respekt. Og vi ønsker å verne om denne hellige verdigheten og avvise alle former for vold, diskriminering og ekskludering. I år, når våre to åndelige tradisjoner støter på hverandre i feiringen av ramadan og fastetiden, har vi en enestående mulighet til å vise verden at tro forvandler både mennesker og samfunn, og er en drivkraft for enhet og forsoning.

I en verden hvor den igjen dukker opp, «fristelsen til å bygge en kultur av murer, å sette opp murer, murer i hjertet, murer på jorden for å hindre dette møtet med andre kulturer, med andre mennesker» (pave Frans, Fratelli tutti, 27), er vår utfordring gjennom dialog å skulle bygge en felles fremtid basert på søskenskap. Vi ønsker ikke bare sameksistens; vi ønsker å leve sammen i oppriktig og gjensidig respekt. De verdiene vi deler, så som rettferdighet, medfølelse og respekt for skaperverket, bør inspirere våre handlinger og relasjoner, og tjene som vårt kompass slik at vi kan bygge broer i stedet for murer, støtte rettferdighet i stedet for undertrykkelse, og beskytte miljøet i stedet for å ødelegge det. Vår tro og dens verdier bør hjelpe oss å være røster som hever seg mot urettferdighet og likegyldighet, og som forkynner skjønnheten i menneskelig mangfold.

Under ramadan og med id al-fitr som nærmer seg, er vi glade for å dele dette håpet med dere. Måtte våre bønner, våre solidariske handlinger og vår innsats for fred være håndgripelige tegn på vårt oppriktige vennskap med dere! Måtte denne festtiden gi anledning til søskenskapelige møter mellom muslimer og kristne, der vi sammen kan feire Guds godhet! Slike enkle, men dype stunder sammen er kimer til håp som kan forvandle våre samfunn og vår verden. Måtte vårt vennskap være en forfriskende bris for en verden som tørster etter fred og søskenskap!



Måtte deres faste og andre fromhetspraksiser under ramadan og den avsluttende id al-fitr-feiringen bringe dere rikelige frukter av fred, håp, søskenskap og glede.

Fra Vatikanet, 4. februar 2025

Kardinal George Jacob Koovakad

prefekt

Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage

sekretær

***

Budskapet på engelsk, på svensk, på italiensk, på fransk, på arabisk