Angelushilsen fra sykehuset tredje søndag i fasten

Søndag 23. mars viste pave Frans på en sykehusbalkong ved angelustid kl. 12, og følgende angelushilsen ble offentliggjort. Paven blir nå skrevet ut fra sykehuset og vender tilbake til Vatikanet.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro

[…] Så fortalte han denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen. Da sa han til gartneren: ‘Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og utarme jorden?’ Men gartneren svarte: ‘Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke får du hugge det ned.’» (Luk 13,1–9 fra Bibel 2024)

Guds tålmodighet

Kjære brødre og søstre, og søndag!

Lignelsen i dagens evangelium forteller oss om Guds tålmodighet. Han ansporer oss til å gjøre vårt liv til en omvendelsens tid. Jesus anvender bildet av et fikentre som ikke har båret den ønskede frukt, men som bonden likevel ikke ønsker å hugge ned: Han vil nok en gang gjødsle det for å se om det «vil bære neste gang» (Luk 13,9). Denne tålmodige bonden er Herren, som omsorgsfullt bearbeider vårt livs terreng og tålmodig venter på at vi skal vende tilbake til ham.

Tålmodighet på sykehuset

I denne tiden som jeg har ligget på sykehus, har jeg kunnet erfare Herrens tålmodighet. Jeg ser den også gjenspeilet i legers og helsearbeideres utrettelige omsorg og likeså i den omtanke og det det håp som slektningene til de syke legger for dagen. Denne tålmodigheten, full av tillit, som er forankret i Guds usvikelige kjærlighet, er virkelig nødvendig i vårt liv, spesielt i møte med de vanskeligste og vondeste situasjonene.

Gazastripen

Jeg er bedrøvet over gjenopptakelsen av intense israelske bombinger på Gazastripen, med mange døde og sårede som følge. Jeg ber om at våpnene straks må stilne; og om at man må våge å gjenoppta dialogen, slik at alle gislene kan bli løslatt og man kan komme fram til en endelig våpenhvile. Den humanitære situasjonen på Gazastripen er igjen svært alvorlig og krever umiddelbar innsats fra de stridende partene og det internasjonale samfunn.

Armenia og Aserbajdsjan

På den annen side er jeg glad over at Armenia og Aserbajdsjan er blitt enige om en endelig formulering av fredsavtalen. Jeg håper at den kan bli underskrevet så raskt som mulig og slik bidra til varig fred i Sør-Kaukasus.

Bønn

Tålmodig og utholdende fortsetter dere å be for meg: Mange takk! Jeg ber for dere, jeg også. Og sammen ber vi om at krigene blir avsluttet og fred inngått, spesielt i det martrede Ukraina, Palestina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan, Den demokratiske republikken Kongo.

Må jomfru Maria bevare oss og fortsette å ledsage oss under vandringen mot påske.

Da pave Frans viste seg på sykehusbalkongen og hilste på de rundt tre tusen menneskene som stod på bakken, sa han:

«Takk til alle sammen! Og jeg ser denne kvinnen med gule blomster: Det er godt gjort!»