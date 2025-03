Angelushilsen fra sykehuset første søndag i fasten

Fortsatt tomt i angelusvinduet under jubelårsfeiringen for frivillige

I stedet for angelusbønn på Petersplassen sender pave Frans en hilsen fra sykehuset søndag 9. mars.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kjære brødre og søstre,

La oss virkelig vandre i fastetiden

Askeonsdag innledet vi, med utdeling av aske, fastetiden, en førti dager lang botsvandring, som kaller oss til omvendelse av vårt hjerte og som fører oss til påskens glede. La oss gå inn for at dette blir en tid preget av renselse og åndelig fornyelse, en vandring preget av vekst i tro, håp og kjærlighet.

Takk til alle frivillige

På Petersplassen ble det i formiddag feiret messe for frivillighetens verden, som har sin jubelårsfeiring nå. I våre samfunn, som i altfor høy grad er underkastet markedslogikk, der alt står i fare for å bli underordnet egeninteresser og profittjag, er frivillighet en profeti og et tegn på håp, fordi det vitner om at giving, solidaritet og tjeneste for de mest trengende må komme først. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle de som er aktive på dette området: Takk for at dere gir av deres tid og deres evner; takk for at dere tar dere av andre med nærhet og ømhet, og slik vekker håpet i dem!

Takk til alle dem som er nær syke

Läs också 07/02/2025 Pavens budskap til Verdensdagen for de syke 2025 Her følger Frans budskap i anledning Verdensdagen for syke, som feires tirsdag 11. februar.

Brødre og søstre, under mitt sykehusopphold, som trekker i langdrag, gjør også jeg meg erfaring med omtenksomt stell og varmhjertet omsorg, spesielt fra legenes og helsearbeidernes side. Jeg takker dem av hele mitt hjerte. Og mens jeg er her, tenker jeg på de mange som på forskjellige måter er nær syke og som for dem er et tegn på Herrens nærvær. Dette trenger dette vi, dette «ømhetens mirakel», som ledsager dem som gjennomgår prøvelser, ved å bringe litt lys inn i smertens natt.

Takk til dem som ber for meg

Jeg ønsker å takle alle den som viser meg sitt sin nærhet ved å be for meg: Hjertelig takk til alle sammen! Også jeg ber for dere. Og jeg forener meg åndelig med dem som de neste dagene skal delta i de åndelige øvelsene til den romerske kurie.

La oss sammen fortsette å be om fred

Läs också 09/03/2025 Den romerske kuries åndelige øvinger Første søndag i fasten begynner den romerske kuries åndelige øvinger i Paul VIs audienshall.

La oss sammen fortsette å be om fredens gave, især i det martrede Ukraina, Palestina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan og i Den demokratiske republikken Kongo. Gjenopptagelsen av vold i enkelte områder i Syria bekymrer meg: Jeg håper at dette tar slutt for godt, i full respekt for alle etniske og religiøse komponenter i samfunnet, spesielt sivile.

På gjensyn

Jeg betror dere alle til jomfru Marias moderlige forbønn. God søndag kommer, og på gjensyn!