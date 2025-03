Angelushilsen fra sykehuset andre søndag i fasten

I stedet for angelusbønn på Petersplassen sender pave Frans en hilsen fra sykehuset søndag 16. mars.

Läs också 14/02/2025 Pave Frans på sykehus. Dag for dag Lørdag kveld melder pressekontoret at pavens helsetilstand fortsatt er stabil.

Kjære brødre og søstre, og søndag!

I dag, andre søndag i fasten, taler evangeliet til oss om Jesu forklarelse (jf. Luk 9,28–36). Jesus går opp i fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes, han fordyper seg i bønn og begynner å stråle av lys. Slik viser han disiplene det som skjuler seg bak de gjerningene han gjør hos dem: lyset av hans uendelige kjærlighet.

Herrens lys for de syke

Disse tankene deler jeg med dere mens jeg gjennomgår en tid med prøvelser, og jeg forener meg med de mange syke brødre og søstre: skrøpelige likesom jeg selv nå for tiden. Våre kropper er svake, men likevel kan ingenting hindre oss i å elske, å be, å gi oss selv, i tro å være lysende tegn på håp for hverandre. Hvor mye lys stråler vel ikke i denne forstand på sykehus og helseinstitusjoner! Hvor mye kjærlig oppmerksomhet lyser vel ikke opp rommene, korridorene, klinikkene, alle de stedene der de mest ydmyke tjenester utføres! La oss derfor i dag sammen lovprise Herren, som aldri forlater oss og som i smertens stunder stiller personer ved vår side som gjenspeiler en stråle av hans lys.

Takk for alle bønnene

Jeg takker dere for alle deres bønner og jeg takker dem som med stort engasjement bistår meg. Jeg vet at det er mange barn som ber for meg; noen av dem her kommet hit til Gemelli [sykehuset] i dag som tegn på sin nærhet. Takk, kjære barn! Paven er glad i dere og venter stadig på å få møte dere.

Barn ber foran Gemelli-sykehuset søndag 16. mars 2025

Be for fred

La oss fortsette å be for fred, spesielt i land som er såret av krig: det martrede Ukraina, Palestina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan, Den demokratiske republikken Kongo.

Be for iverksettelse av synoden

Läs också 15/03/2025 Påven godkänner sammankallandet av ett post-synodalt kyrkomöte 2028 Påve Franciskus inleder officiellt en ny fas i kyrkans synodala väg genom att godkänna en process som kommer att kulminera i ett kyrkomöte år 2028.

Og la oss be for Kirken, som er kalt til å omsette skjelningen under synoden nå nylig i konkrete avgjørelser. Jeg takker synodens generalsekretariat, som i de neste tre årene vil ledsage lokakirkene i denne oppgaven.

Be Maria

Må jomfru Maria bevare oss og hjelpe oss å være, slik hun selv er, bærere av lys og fred i Kristus.