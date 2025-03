Angelushilsen fjerde søndag i fasten

Paven er rekonvalesent i Vatikanet og kan ikke komme i vinduet og holde angelus som vanlig. I stedet sender han en hilsen, slik han også gjorde fra sykehuset.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 30. april var evangelieteksten:

Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen: […] «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. […] (Luk 15,1–3.11–32 fra Bibel 2024)

Her følger pavens angelushilsen:

Gud er barmhjertig mot alle

Kjære brødre og søstre, god søndag!

I dagens evangelietekst (Luk 15,1–3.11–32) merker Jesus at fariseerne slett ikke gleder seg over at synderne holder seg nær til ham. Tvert imot blir de forarget og murrer seg imellom. Da forteller Jesus dem om en far med to sønner: Den ene drar hjemmefra, men når han så blir stående på bar bakke, vender han hjem igjen og blir mottatt med glede; den andre, den «lydige» sønnen, er sint på faren og vil ikke komme inn og være med på festen. Slik åpenbarer Jesus Guds hjerte: Han er alltid barmhjertig mot alle; han helbreder våre sår slik at vi kan elske hverandre som søsken.

En helbredelses tid

Kjære dere, la oss leve denne fastetiden, som til og med er i jubileumsåret, som en helbredelsens tid. Slik opplever jeg den selv, både sjelelig og fysisk. Derfor takker jeg av hele mitt hjerte alle dem som, etter eksempel av Frelseren, med sine ord og sin innsikt, med sin hengivenhet og sine bønner, er helbredelsesredskaper for sin neste. Skrøpelighet og sykdom er erfaringer vi alle har til felles; bare enda større grunn til å være søsken i den frelse Kristus har skjenket oss.

Be for fred

La oss i tillit til Guds, vår Fars, barmhjertighet fortsette å be for fred: i det martrede Ukraina, i Palestina, Israel, Libanon, Den demokratiske republikken Kongo og Myanmar, som lider sterkt også på grunn av jordskjelvet.

Sør- Sudan

Jeg følger situasjonen i Sør-Sudan med bekymring. Igjen appellerer jeg av hele mitt hjerte til alle lederne om å gjøre alt de kan for å redusere spenningen i landet. Det er nødvendig å legge til side ulikheter og modig og ansvarlig sette seg rundt et bord og få i gang en konstruktiv dialog. Bare slik vil det være mulig å lindre lidelsene til det elskede sørsudanske folk og bygge en fremtid med fred og stabilitet.

Sudan

Og i Sudan fortsetter krigen å kreve uskyldige ofre. Jeg oppfordrer de stridende partene om å la hensynet til deres sivile søskens liv komme først, og jeg håper at det snarest mulig settes i gang nye forhandlinger, som makter å sikre en varig løsning på krisen. Det internasjonale samfunn bør styrke sin innsats for å håndtere den grufulle humanitære katastrofen.

Noe positivt

Gud være takk for at det også skjer noe positivt: Som et eksempel vil jeg nevne ratifiseringen av avtalen om fastsettelse av grenseopptrekkingen mellom Tadsjikistan og Kirgisistan. Dette er et fremragende diplomatisk resultat. Jeg oppmuntrer begge landene til å fortsette på denne veien.

Bønn

Må Maria, Barmhjertighetens mor, hjelpe menneskefamilien å forsone seg i fred.