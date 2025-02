I. Jesu barndom. 5. «Det er født dere en frelser; han er Den salvede, Herren» (jf. Luk 2,11). Jesu fødsel og gjeternes besøk

Gud kommer til oss som et lite barn, i ydmykhet. Og det er i ydmykhet at vi kan undre oss og lovprise ham.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Pave Frans har bronkitt og lot derfor en ansatt ved Statssekretariatet lese opp manuskriptet onsdag 12. februar. Først ble det lest fra Lukasevangeliet:

Engelen sa til [gjeterne]: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Den salvede, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 1 (Luk 2,10–12 fra Bibel 2024)

Vår reisefelle

Guds Sønn blir vår reisefelle og begynner å reise allerede før han er født, under besøket hos Elisabet og ved folketellingen i Betlehem. Guds Sønn inngår i folketellingen, som en hvilken som helst annen innbygger Han underkaster seg keiser Augustus’ dekret.

Det universelle og det konkrete berører hverandre

Lukas forteller om Jesu fødsel i en bestemt tid og på et bestemt sted. Det er i Betlehem, som betyr «brødhuset», at Jesus fødes og legges i en krybbe, han som er brødet kommet ned fra himmelen for å stille verdens sult (jf. Joh 6,51). «Det universelle og det konkrete berører hverandre» (Benedikt XVI). Gud trer inn i historien. Han plukker ikke verdens strukturer fra hverandre, men ønsker å opplyse dem og omskape dem innenfra.

Kongen fødes i et uthus

Engelen Gabriel hadde forkynt den messianske kongens fødsel som noe stort: «Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme» (Luk 1,32–33).

Men Jesus blir født på en måte som er uhørt for en konge: «Mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem» (Luk 2,6–7). Guds Sønn blir ikke født på et slott, men i et uthus for dyr.

De første vitnene er gjetere

Og det er noen gjetere som blir de første vitnene. De lever i utkanten av samfunnet, har liten dannelse og stinker på grunn av stadig kontakt med dyrene. Men Gud sammenligner seg selv med et gjeter (1 Mos 48,15; 49,24; Sal 23,1; 80,2; Jes 40,11) og velger nettopp noen gjetere til å være de første til å høre det beste av alle budskap: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Den salvede, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe» (Luk 2,10–12).

Etter lang tids venting er det «ikke plass til verdens Frelser, til ham som alt er blitt skapt til (jf. Kol 1,16)» (Benedikt XVI). Men gjeterne opplever at det er for deres skyld Messias blir født, at han blir født for å være deres Frelser, deres Hyrde. De er slått av undring og føler seg drevet til å lovprise og dele sin glede med andre.

Bønn

La oss be om at også vi må kunne undre oss og lovprise Gud og ta vare på det som han har betrodd oss: våre talenter, nådegaver, kall og menneskene rundt oss. Må vi se Barnets usedvanlige styrke i dets svakhet. Han kommer for å fornye verden og forvandle vårt liv med sin plan, som er full avhåp for hele menneskeheten.

HELE KATEKESEN PÅ ENGELSK

Generalaudiensen 12. februar 2025

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:

I Jesu barndom. 1. Jesu slektshistorie (Matt 1,1–17). Guds Sønns inntreden i historien

I Jesu barndom. 2. Budskapet til Maria (jf. Luk 1,26–38). Lytting og åpenhet

I Jesu barndom. 3. «Du skal gi ham navnet Jesus» (Matt 1,21). Budskapet til Josef

I Jesu barndom. 4. «Og salig er hun som trodde» (Luk 1,45). Marias gjesting hos Elisabet og Magnificat