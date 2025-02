Angelusteksten søndag 23. februar

I stedet for angelusbønn på Petersplassen sender pave Frans en hilsen fra sykehuset.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 23. februar var evangelieteksten:

Til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. […] (Luk 6,27–38 fra Bibel 2024)

Her følger pavens angelustekst:

Brødre og søstre, god søndag!

Diakonenes jubelårsfeiring

I dag morges var det eukaristifeiring i Peterskirken med ordinasjon av noen kandidater til diakonatet. Jeg hilser dem og også alle som har deltatt på diakonenes jubelårsfeiring, som har funnet sted i Vatikanet i disse dager; og jeg takker Dikasteriet for kleresiet og Dikasteriet for evangelisering for å ha forberedt dette arrangementet.

Kjære brødre diakoner, dere vier dere til forkynnelsen av ordet og til barmhjertighetstjeneste; utøv deres tjeneste i Kirken med ord og gjerning, ved å bringe Guds kjærlighet og barmhjertighet ut til alle. Jeg oppfordrer dere til med glede å fortsette deres apostolat og – slik dagens evangelium sier – å være tegn på en kjærlighet som omfavner alle, som forvandler ondt til godt og frembringer en søskenskapelig verden. Ikke vær redde for å satse på kjærligheten!

På sykehus

Jeg på min side fortsetter, full av tillit, å være innlagt på Policlinico Gemelli og motta nødvendig behandling; og også hvile er en del av terapien! Hjertelig takk til legene og helsearbeiderne på dette sykehuset for deres pleie og for den dedikasjon de legger for dagen i sin tjeneste blant syke mennesker.

Krig

I morgen er det treårsdagen for fullskalakrigen mot Ukraina: en vond og skammelig årsdag for hele menneskeheten! Jeg fornyer min nærhet til det martrede ukrainske folk og innbyr dere til å minnes ofrene for alle væpnede konflikter og til å be for fredens gave i Palestina, i Israel og i hele Midtøsten, i Myanmar, i Kivu og i Sudan.

Nærhet og bønn

I disse dager er det kommet mange varme hilsener til meg. Brev og tegninger fra barn gjør aller mest inntrykk på meg. Takk for denne nærheten og for de trøstefulle bønnene som jeg har mottatt fra hele verden! Jeg betror alle til Marias forbønn. Be for meg.