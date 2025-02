Angelusteksten søndag 16. februar

Pave Frans ligger på sykehus og kan ikke holde angelus som vanlig, men sender i stedet en hilsen.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kjære brødre og søstre, god søndag!

I Vatikanet har det i dag vært en eukaristifeiring spesielt viet kunstnere, som er kommet fra forskjellige steder i verden for å ha noen jubelårsdager sammen. Jeg takker Dikasteriet for kultur og utdannelse for å ha forberedt dette arrangementet, som minner oss om kunstens betydning som et universelt språk som sprer skjønnhet og forener folkeslag. Slik er kunsten med på å bringe harmoni ut i verden og til å få krigsropene til å stilne.

I dag er paven dessverre ikke på plass

Jeg ønsker å hilse alle de kunstnerne som har deltatt: Jeg skulle gjerne ha vært sammen med dere, men som dere vet befinner jeg meg på Policlinico Gemelli fordi jeg fortsatt trenger litt mer behandling for bronkitten min.

Jeg hilser alle pilegrimer som er i Roma i dag, spesielt de troende fra Parma bispedømme, som er kommet på valfart, ledet av sin biskop.

Be for fred

Jeg oppfordrer alle til å fortsette å be for fred i det martrede Ukraina, i Palestina, i Israel og i hele Midtøsten, i Myanmar, i Kivu og i Sudan.

Takk

Jeg takker dere for den hengivenhet, bønn og nærhet som dere ledsager meg med i disse dager. Jeg vil også takke legene og helsearbeiderne på dette sykehuset for deres omsorg: De utfører et verdifullt og meget slitsomt arbeid. La oss støtte dem med bønn!

Den skjønnhet som frelser verden

Og nå betror vi oss til Maria, «Den nådesfylte», slik at hun kan hjelpe oss å være som hun: skjønnhetens sangere og «kunsthåndverkere», for den skjønnhet som frelser verden.