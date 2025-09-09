Nicaragua. Fler än 261 präster och ordensfolk har hittills utvisats från landet

Detta framgår av en rapport från människorättsorganisationen Colectivo Nicaragua Nunca Más. På listan finns ordföranden för biskopskonferensen, monsignore Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, samt biskoparna Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos och Isidoro del Carmen Mora Ortega. Dokumentet påminner också om stängningen av mer än 5600 föreningar, men också tv- och radiostationer, mellan 2018 och 2025.

Minst 261 biskopar, präster och ordensfolk har utvisats från Nicaragua efter ett beslut av president Daniel Ortegas regering, enligt organisationen Colectivo Nicaragua Nunca Más. På listan, som återges av människorättsorganisationen i rapporten med titeln ”Fe bajo fuego” och som publicerats av nyhetsbyrån Efe, finns ordföranden för biskopskonferensen, monsignore Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, samt biskoparna Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos och Isidoro del Carmen Mora Ortega.

Dokumentet påminner också om ”utvisningen av den apostoliske nuntien, monsignore Waldemar Stanisław Sommertag, i mars 2022” och av cirka 140 präster från olika stift i Nicaragua. Listan omfattar även fler än 90 ordenssystrar, ett tiotal seminarister och tre diakoner.

Över 5 600 föreningar stängda

Organisationen påminner också om att 5609 ideella föreningar, varav 1294 religiösa, stängdes mellan 2018 och 2025. Även 54 medier - varav 22 religiösa, bland tv-kanaler och radiostationer - har upphört med sin verksamhet. Åtgärderna har samtidigt drabbat andra trosriktningar, särskilt pastorer och evangeliska ledare.