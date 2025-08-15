Kardinal Arborelius om FSSPX otillåtna verksamhet i Stockholms katolska stift

I sitt uppdrag att värna om enheten, publicerade på fredagen den 15:e augusti, kardinal Anders Arborelius ett klargörande uttalande om Prästbrödraskapet Sankt Pius X:s verksamhet i Sverige, och varnade både deras präster och deltagande katoliker om kyrkans förhållningssätt till otillåtet sakramentsfirande.

Vatican News

På högtiden för Marie Upptagning i himmelen den 15 augusti, publicerade på fredagen den 15:e augusti, kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift, ett klargörande uttalande om Prästbrödraskapet Sankt Pius X:s verksamhet i Sverige, på stiftets hemsida.

Kardinal Arborelius påminner om att FSSPX ”inte lever och verkar i gemenskap med den Heliga Stolen”, och att det strider mot kyrkolagen at på privata initiativ inbjuda till sakramentsfirande, i stiftet utan biskopens vetskap. Dessa otillåtna sakrament, som dop, konfirmationer och vigselakter, registreras inte i Stockholms katolska drift.

Han skriver:

Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

Som katolska kristna tror vi att påven som Petri efterträdare förvaltar enhetens ämbete. Vår helige fader Leo XIV betonade redan i början av sitt pontifikat att han ville värna och stärka den inbördes enheten inom vår katolska kyrka. Det är bara utifrån den inre enheten som vi kan bidra till att stärka enheten med de andra kristna. 2025 är ju också ett ekumeniskt år, då vi tillsammans med alla döpta omvänder oss och förenar oss med Jesus som ber att vi alla skall bli ett.

Under detta heliga jubelår högtidlighåller vi även minnet av konciliet i Nicaea för 1700 år sedan. Alltsedan dess har vi kristna samma trosbekännelse. Där bekänner vi vår tro på ”en, helig, katolsk och apostolisk kyrka”.

För att värna om den inre enheten i vårt stift vill jag göra detta uttalande och klargörande. Den heliga eukaristin är enhetens sakrament, där vi förenas med Jesus och med varandra. Därför är det så viktigt att firandet av den heliga eukaristin styrker oss i trons, hoppets och kärlekens enhet och inte ger upphov till splittring.

Idag ber vi speciellt att Jungfru Maria, upptagen till himlens fulla härlighet, ber för oss och hjälper oss att bli kvar i den enhet som Jesus har anförtrott åt sina apostlar och deras efterträdare att bevara och stärka.

Klargörandet lyder:

Klargörande efter Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X (FSSPX) och dess fd generalsuperiors besök i Stockholms katolska stift

1. Det är biskopen i Stockholm som ensam utövar tillsynen över det liturgiska livet i Stockholms katolska stift och är högste ansvarig för stiftets enhet. En annan biskop kan inte utföra biskopliga förrättningar inom vårt stift utan tillstånd från stiftets biskop, kardinal Arborelius. (CIC 390. De pastorali ministerio episcoporum, 22 februari 1973, n. 32-38).

2. Biskop Bernhard Fellay är fd generalsuperior för sammanslutningen FSSPX, som inte lever och verkar i gemenskap med den Heliga Stolen och vars kanoniska status är oklar. Han har utan vår biskops vetskap utfört biskopliga förrättningar i vårt stift. Att på privat initiativ inkalla en kyrkoledare till stiftet är i strid mot kyrkolagen och leder till splittring och oenighet.

3. Katoliker som tar emot sakrament administrerade av FSSPX måste veta att kyrkan avråder de troende från deltagande i mässor firade av denna fraternitet eftersom FSSPX saknar kanoniskt (kyrkorättsligt) erkännande och inte står i full gemenskap med den Heliga Stolen och påven Leo XIV. Deltagande i och mottagande av sakrament i detta sammanhang uttrycker bristande enhet med stiftets biskop Anders

Arborelius OCD och påven Leo XIV.

4. FSSPX:s präster har inte har tillstånd att fira Mässan i våra kyrkor, kapell eller kloster.

5. Sakrament som tagits emot genom FSSPX försorg kan inte registreras i stiftets och församlingarnas kyrkböcker vilket direkt påverkar möjligheterna för troende att få dop- och konfirmationsbevis.

6. Sakrament som firas av FSSPX-präster bör undvikas då de är “valida sed illicita” - giltiga men otillåtna. Eftersom kyrkans sakrament är det heligaste hon förvaltar kräver de den djupaste vördnad. En präst ska aldrig medvetet fira otillåtna sakrament och detta gäller även de troendes deltagande. (CIC kan. 838; 844 §1)