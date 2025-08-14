14 augusti: Bön- och fastedag för fred

Internationella unionen för generalföreståndarinnor (UISG) uppmanar till en världsomspännande dag av fasta och bön för fred den 14 augusti 2025, dagen före Högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen.

Eftersom krig fortsätter att plåga så många folk runt om i världen – från Gaza till Sudan, från Ukraina till Myanmar, från Haiti, till Kongo (DRK), till Syrien – har Internationella unionen för generalföreståndarinnor (UISG) lanserat en brådskande appell om en global dag av fasta och bön för fred den 14 augusti, dagen före Högtiden för Marie upptagning i himlen.

”Som fredens kvinnor, närvarande i världens utkanter och djupt engagerade i mänsklighetens lidande,” förklarar UISG-systrarna, ”känner vi ett trängande behov av att höja våra röster, förena våra hjärtan, be och agera.”

I ett uttalande, som vilar på övertygelsen att bön och solidaritet är kraftfulla svar på det globala lidande som orsakas av krig, fördrivning och orättvisa, uppmanas religiösa samfund och alla människor av god vilja att delta.

”På så många platser är ansikten präglade av smärta, hem är förstörda, samhällen är sönderslitna,” står det i UISG:s uttalande, som noterar att ”kvinnor och barn ofta är de som lider mest.”

Vi kan inte vänta

Denna dag kommer att vägledas av tre konkreta handlingar:

Att be tillsammans och reflektera över Guds ord i ljuset av pågående krig och humanitära kriser.

Att ropa efter rättvisa och försoning, och uppmana civila och kyrkliga myndigheter att söka vägar till fred, nedrustning och skydd av mänskliga rättigheter.

Att engagera sig i konkret solidaritet genom att stödja dem som lider, via nätverk av mottagande och humanitär hjälp.

”Vi kan inte vänta. Freden måste byggas – och den måste byggas tillsammans,” bekräftar uttalandet.

I en värld präglad av våld tror UISG fortfarande att evangeliets ljus, rättvisa och broderskap kan lysa igenom.

För resurser och information om hur man deltar har UISG gjort material tillgängligt online, inklusive en böner och annat material.