Nigeria. Präst mördad på Askonsdagen

Kafanchan stift rapporterar att fader Sylvester Okechukwu, kyrkkoherde i St. Mary Tachira-kyrkan i Nigerias delstat Kaduna, mördades av sina kidnappare tidigt på morgonen den 5 mars. Han hade kidnappats kvällen innan.

Vatican News

Kyrkoherden i St Mary Tachira Church i området Kaura i Nigerias delstat Kaduna har dödats. Det rapporterar nyhetsbyrån Fides.

Fader Sylvester Okechukwu kidnappades tisdagen den 4 mars i sitt hem i Tachira och mördades tidigt på morgonen därpå, på Askonsdagen. Kidnappningen skedde två dagar efter att fader Philip Ekeli och seminaristen Peter Andrew kidnappades en grupp beväpnade män i den nigerianska delstaten Edo, från St Peter's Church i Iviukwa. Vid händelsen dödades en av kidnapparna av säkerhetspersonal vid kyrkan under en eldstrid. Säkerhetsstyrkornas insatser för att rädda de bortförda och fånga brottslingarna pågår.

I ett uttalande påminner Aid to the Church in Need, ACN, om att förutom mordet på fader Sylvester och kidnappningen av fader Ekeli och seminaristen Andrew, saknas två andra nigerianska präster fortfarande efter att ha kidnappats den 22 februari i stiftet Yola. Under 2024, rapporterar ACS, kidnappade 13 präster kidnappats i Nigeria varav alla utom en, som hade dödats, släpptes fria.

Fader Sylvester, prästvigdes 2021, och "en hängiven Guds tjänare som arbetade osjälviskt i Herrens vingård och spred budskapet om fred, kärlek och hopp" - en herde "som gav sitt liv i Guds och mänsklighetens tjänst" och har lämnat ett "outplånligt tomrum". Kyrkan uppmanar de unga att ”hålla sig lugna och vara orubbliga i bön”.