“Vi beder for freden”, siger katolsk sognepræst i Gaza

“Vi sagde til ham, at vi har det godt, og at situationen bliver ved med at være vanskelig. De fleste i befolkningen vil blive”, siger fader Romanelli, sognepræst i Den hellige Families Kirke i Gaza efter en telefonsamtale med paven.

Salvatore Cernuzio og Francesca Sabatinelli – Vatikanstaten Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz

“Hallo kære brødre og søstre, jeg håber I har det godt. Vi har det godt på trods af den frygtelige situation i hele Gazastriben. I går havde vi en stor glæde. Det er ikke første gang, det er sket; paven ringede.” Sådan begynder videoen udsendt den 10. september med fader Gabriel Romanelli, sognepræst i Den hellige Families kirke i Gaza. Videoen blev delt med Vatikanets medier dagen efter at pave Leo fra Castel Gandolfo havde kommenteret på udsigterne til nye israelske angreb på Gaza.

Telefonsamtalen med paven

Fader Romanelli meddelte gennem sine sociale kanaler, at paven “kunne kommunikere med os”. “ Han spurgte os, hvordan vi havde det, og hvordan situationen var. Han sendte os sin velsignelse og bad for os og freden”, meddelte sognepræsten. “I det øjeblik, paven ringede, kunne jeg ikke svare. Vi var optagede af en lang liturgisk fejring, som vi havde i kirken. Den var meget smuk. Derefter var jeg i kontakt med ham”.

“ Det er ikke første gang, det er sket. Han følger altid hele situationen tæt på og er meget engageret i at arbejde og bede for fred og at denne krig skal slutte. Derfor sender han sin velsignelse til alle, til hele Gazastriben, til hele sognet”, forklarer præsten. “Det er en enorm glæde at være i kontakt med Den hellige Fader, med pave Leo. Han ville gerne vide, hvordan vi har det. Tja, jeg har sagt til ham, at vi har det godt og at situationen fortsat er vanskelig”.

Ved siden af folk

Hvad angår situationen i Den hellige Families Sogn siger sognepræsten: “Vi fortsætter med at blive her i sognet sammen med de mennesker, vi tager os af. Der er ca. 450 flygtninge, som I ved. Et stort antal gamle, syge, børn. Og så er der de familier, der bor her. I andre dele af Gaza by er der mennesker, der er ved at bevæge sig sydpå”.

“ Størstedelen af befolkningen ønsker ikke at rejse”, bekræfter fader Gabriel. “Mange siger det samme som vi har hørt flige fra begyndelsen af krigen. Overalt er det farligt at være, der er bombardementer, virkelig fare, der er død, bombardementer, sårede, ødelæggelse”. Alligevel er der mange, der ønsker at blive ved med at være i byen. “Vi fortsætter med de daglige aktiviteter, som er det, vi kan gøre. Vi har været i stand til at hjælpe mange familier”.

Et bryllup og en nyfødt

Romanelli fortæller så detaljerne fra brylluppet: “Det var en lang og højtidelig messe, hvor et troende par fra det katolske sogn indgik et helligt ægteskab. Og derfor en stor glæde”. Dagen efter “en anden stor glæde “ med fødslen af et barn, der hedder Marcos og er søn af nogle flygtninge. “Gud velsigner os altid. Og i disse så vanskelige øjeblikke fortsætter han med at velsigne os og vise os sin nærhed og sin velsignelse”, siger fader Gabriel.

I bøn for fred

“Vi bliver ved med at bede for fred”, lyder hans opfordring. “Som I vil få at se fra nyhederne, er der kaos i hele Mellemøsten. Og vi er overbeviste om, at afslutningen på denne krig vil bringe en smule ro, også selv om det ikke er et synonym for fred i hele regionen og i en stor del af verden. Vi fortsætter med at bede Gud om, at Han vil forunde os fredens mirakel gennem den højhellige Jomfrus indgriben.”.