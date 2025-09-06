Tanker om jubelåret 5

Aperite portas – om betydningen af ordet “håb”

Sammenfatning og redigering: Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Håbet er den femte milepæl på pilgrimsvandringen i podcast-serien “Aperite portas" - en serie udgivet af Radio Vaticana i anledning af jubelåret, der blev indledt julenat 2024 af pave Frans. Pave Bonifatius VIII, der udråbte det første ordinære jubelår i 1300, og fortolkes af skuespilleren Giuseppe dell´Olio, er “studievært” og “ rejseleder”. Han bringer her nogle eksempler på, hvad tidligere paver har sagt om “håb” i forbindelse med et jubelår. I de fire første podcasts har vi hørt om “jubelåret”, “pilgrimsvandring”, “port” og “tilgivelse”

I sit radiobudskab til julen 1949 understreger pave Pius XII, at mange mennesker i jubelåret har blikket rettet mod Rom. De ser frem til: “ en harmoni man ønsker sig mellem de himmelske og de jordiske, guddommelige og menneskelige værdier. Vi støttes af håbet om, at Herrens engel ikke møder hindringer på sin vej, men finder vejene banede og åbne og hjerterne åbne for den gode vilje, der bøjer Himlen ned mod jorden”. Pius XII udtrykker i sit budskab Kirkens håb om, at agnostikere, ateister og andre mennesker, der er langt fra Gud, må tage imod opfordringen og deltage i jubelåret for at få del i dets nådegaver.

“ Det (jubelåret) bør svare på Guds mystiske vilje, det bør vise sig som det store tilbagevendings år, det store tilgivelsens år, svarende til at vores tid også i den nyeste tid har været apostasiens og skyldens epoke”.

25 år senere – den 14. december 1975 - kommer Paul VI med en opfordring til alle dem, der endnu ikke har fulgt opfordringen til at tage del i jubelåret:“ Vi ville gerne invitere til i sidste øjeblik at gribe den lykkelige mulighed for at gå over tærsklen til Guds hus. Det er Frelsens magtfuldhed, kærlighedens påtrængende nødvendighed, der driver os til denne insisterende invitation, specielt henvendt til dem, der er langt væk, for de apatiske, for de tvivlende:” tag del i jubelåret”! Særligt jer romere”

“Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os” (Romerbrevet 5,5), skriver pave Frans i den bulle, hvor han udråber indeværende jubelår. Julenat 2024 minder pave Frans om, at “vores håb har et navn – Emmanuel – Gud-med-os”.

“Det uendeligt store gjorde sig lille – det guddommelige lys skinnede i verdens mørke; himlens herlighed viste sig på jorden”.

Jubelåret 2025 er som jubelåret 1300 kommet “ så alle kan få håbet i gave – evangeliets håb, kærlighedens håb, tilgivelsens håb”.

Podcasten slutter med en opfordring fra Bonifatius VIII: “Du kære pilgrim, hvad enten du er romer eller udlænding, har du fejret jubelåret? Hvad venter du på? Foren dig med de mange håbets pilgrimme på frelsens veje”.