Parolin: fra Europa til Mellemøsten er der risiko for en endeløs eskalering

“Der er risiko for, at en krig med endnu større rækkevidde bryder ud, hvis der ikke er et øjebliks eftertanke”.

Valerio Palombaro – Vatikanstaten Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

“Vi er på afgrundens rand, fordi der er risiko for en endeløs, angstfremkaldende eskalering”. Vatikanets statssekretær, kardinal Pietro Parolin, skjuler ikke sin bekymring for “risikoen for en krig af større rækkevidde, da han svarer på journalisternes spørgsmål om det russiske droneangreb, der krænkede Polens luftrum. Ved afslutningen af en tale på Casina Pio IV om temaet “Skabelse, natur, miljø, for en verden med fred”, sagde Parolin, at han var enig med den italienske præsident Sergio Mattarellas analyse, hvor præsidenten talte om et spændingsniveau, der ligner det, som var forud for Den første Verdenskrig: “Hvis der ikke er et øjeblik til eftertanke over den vej man er slået ind på, så risikerer vi en endeløs eskalering og et deraf følgende krigsudbrud med en større målestok”.

Det humanitære drama i Gazastriben

Kardinal Parolin er også bekymret over krigen i Mellemøsten og tragedien i Gaza. Den israelske eskalering i Gazastriben sagde han, “stopper desværre ikke til trods for de mange appeller, der er kommet – også fra Den katolske Kirke, også fra den latinske patriark kardinal Pizzaballa”. På den anden side ville kardinalen også belyse den “virkelig beundringsværdige modstandskraft” hos sognepræsten i Den hellige Families Sogn, fader Gabriel Romanelli og hos de personer, kirken i Gaza City i øjeblikket er hjem for. “ De bliver hos dem, der ikke kan klare sig selv, og derfor vil de ikke give efter for vold”. I et svar på et spørgsmål om Global Sumud Flotilla (en flåde på mere end 50 skibe med deltagere fra 44 nationer som er på vej mod Gaza med humanitær hjælp) understregede statssekretæren, at “alle humanitære operationer, der kan tjene til at lette den alvorlige humanitære situation i området, er nyttige, og følgelig ser vi positivt på dem”.

Plads til dialog og diplomati

Den hellige Stol fortsætter i øvrigt utrætteligt med diplomatisk handling. “Vi gør alt, hvad der er muligt, sagde han . Vores diplomati søger kontakter med alle aktørerne. Las os tale, lad os insistere, det er de instrumenter, vi råder over for at forsøge at standse denne eskalering”.

Brug af termen folkedrab

Kardinalen svarede på et spørgsmål om dagens resolution i det europæiske parlament, der inviterer medlemsstaterne til at anerkende Palæstina. Men resolutionen indeholder ikke ordet “folkedrab” for det der er ved at ske i Gaza i modsætning til det dokument, der blev underskrevet mandag den 8. september af nogle præster og biskopper. “ De har sandsynligvis i det der er ved at ske fundet de ting, der skal til for at give denne definition”. “Vi – præciserede han – har i dette øjeblik ikke gjort det endnu. Vi får se. Det er nødvendigt at undersøge det, det er nødvendigt at betingelserne for at kunne komme med en påstand af den art er opfyldte”. I en afsluttende kommentar til mødet sidste uge mellem pave Leo XIV og den israelske præsident, Isaac Herzog, sagde Parolin, at der af statsoverhovedet var blevet givet “forsikringer om at der ikke vil ske en besættelse af Gaza”. “Jeg hører på alle i god tro, og så drejer det sig om at se på fakta bagefter”, konkluderede han.

Spændingerne i De Forenede Stater

Ved slutningen af mødet var der også plads til en kommentar til den tragiske skudepisode, der har dræbt Charlie Kirk, en konservativ, kristen aktivist i De Forenede Stater. “ Vi er imod alle former for vold – sagde kardinal Parolin – i et svar på et spørgsmål fra en journalist. Vi bør være meget, meget tolerante og respektfulde over for alle, også selv om vi ikke deler de samme visioner, meningstilkendegivelser og tanker. Hvis vi ikke er tolerante og respektfulde og er voldelige, vil dette virkelig skabe et stort problem både i det internationale og det nationale fællesskab ".