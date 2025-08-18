Aperite portas – om betydningen af ordet “tilgivelse”

Tilgivelse er den fjerde milepæl på pilgrimsvandringen i podcast-serien “Aperite portas" - en podcast udgivet af Radio Vaticana i anledning af jubelåret, der blev indledt julenat 2024 af pave Frans. Pave Bonifatius VIII, der udråbte det første ordinære jubelår i 1300, er “studievært” og “ rejseleder”.

Sammenfatning og redigering: Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

I dette afsnit forklarer Bonifatius VIII særligt betydningen af “aflad” – eftergivelsen af den timelige straf for synder. Her kommer et uddrag af Johannes Paul II´s refleksioner under generalaudiensen den 29. september 1999: “udgangspunktet for forståelsen af aflad er Guds overflod af barmhjertighed, som den viser sig i Kristi kors. Jesus korsfæstet er den store “aflad”, som Faderen har givet menneskeheden ved tilgivelsen af synder og mulighed for barnekår hos Gud: “Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn” (Johannes 1, v.12)

Paul VI understregede ved generalaudiensen 17. december 1975, at Gud er “kærlighed”. “Dette er den uudsigelige åbenbaring som jubelåret med sin pædagogik, med sin aflad, med sin tilgivelse og til sidst med sin fred fuld af tårer og glæde har villet fylde vores ånd med, i dag og altid dagen efter i dag: Gud er kærlighed! Gud elsker mig! Gud ventede på mig og jeg har genfundet Ham! Gud er barmhjertighed! Gud er tilgivelse! Gud er frelse! Ja, Gud er livet!” (jvf. 1 Io. 4, 16: “Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.”)

Ligesom i middelalderen, der var overskygget af økonomiske kriser, hungersnød og pestepidemier, har menneskeheden i dag også brug for håbets lys. Ved angelusbønnen den 5. januar 2025 inviterer pave Frans til, at vi ikke skal være bange, til at vi skal nærme os den hellige port, der fører til Faderen: “ Lad os ikke være bange for at tage det første skridt – der skal mod til at tage det, men lad os ikke være bange. Åbningen af tilgivelsens, medfølelsens og forsoningens vinduer er de første skridt, vi bør tage for at gøre vandringen mere oplyst, sikker og mulig for alle”.