Aperite portas – om betydningen af ordene “port” og “hellig”

“Aperite portas”! - “Åbn portene!” er titlen på en podcast udgivet af Radio Vaticana i anledning af jubelåret, der blev indledt julenat 2024 af pave Frans. Pave Bonifatius VIII, der udråbte det første ordinære jubelår i 1300, er “studievært” og “ rejseleder” og fortæller her i tredje afsnit om “den hellige port”.

Sammenfatning og redigering: Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

År 1300 da pave Bonifatius VIII udråbte det første jubelår, var der endnu ingen hellig port at gå igennem. Det var pave Martin V, der i anledning af jubelåret 1425 for første gang åbnede den hellige port i Laterankirken. I slutningen af det 15. århundrede julenat 1499 åbnede pave Alexander VI for første gang den hellige port i Peterskirken - 7 år efter Columbus havde opdaget Amerika

Pave Bonifatius bestemte i den bulle, der udråbte jubelåret 1300, at romere, der i en angerens ånd og efter at have skriftet deres synder besøgte Peterskirken og basilikaen San Paolo fuori le Mura. mindst en gang om dagen i en måned, og pilgrimme udefra, der gjorde det samme i 14 dage, ville få fuldt aflad.

Først var tanken, at der skulle være jubelår hvert 100. år, så hvert 50. år og senere endnu hvert 25.år. Under Clemens VI (pave 1342 – 1352) blev mellemrummet mellem jubelårene reduceret til 50 år og under Paul II (pave 1464 – 1471) til 25 år.

Et jubelår begynder, når paven som den første går igennem den hellige port efter tre gange at have slået med en hammer på porten og citeret fra Salmernes Bog: “ Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind!” (salme 118,19 – 20)

I sit julebudskab 1949 siger Pius XII, at de tre hammerslag på den hellige port før den åbnes ikke bare er en symbolsk handling. Han understreger, at et jubelår er af stor betydning "ikke blot for kristne, men for hele menneskeheden" og udtrykker håbet om, at det tredobbelte slag må give genlyd i alle menneskers sjæle og gøre dem bevidste om, at Gud, der i sit væsen er fjernt fra enhver form for synd, vil nærme sig menneskene endnu mere i dette nådens år.

Porten symboliserer Jesus. Den vej, der fører gennem den hellige port, er en broderskabets- og forsoningens vej. Men som Bonifatius VIII understreger, er det forgæves at gå over tærsklen til den hellige port, hvis man ikke virkelig har åbnet sit hjerte for Jesus.

Paul VI bestemte i sin bulle i 1974, at jubelåret skulle være fornyelsens og forsoningens år i “blyårene” - en tid, hvor Italien var stærkt præget af terrorisme. Den 25. december 1975 ved lukningen af jubelåret siger pave Paul VI, at jubelåret påkalder Guds barmhjertighed over os, over Kirken, over verden. Hammerslagene på porten har en symbolsk betydning, der er “frygtindgydende virkelig”. “Vi har vovet endnu en gang at banke på døren for forsoning med dig, o retfærdighedens og godhedens Gud.”

At banke på den hellige port udtrykker “nødvendigheden af at opnå en tilgivelse, uden hvilken en desperationens barriere ville forhindre vores indgang i Guds tempel”. Mennesket skal anerkende “den angstfulde og eksistentielle nødvendighed af at genoprette en normal og lykkelig forbindelse med den levende Gud“

Pave Frans sagde julenat 2024 ved åbningen af håbets jubelår:” kære søstre og brødre! Med åbningen af den hellige port er vi begyndt på et nyt jubelår, og enhver af os kan træde ind i det mysterium, denne forkyndelse af nåde er. Dette er den nat, hvor håbets port er blevet åbnet på vid gab for verden. Dette er den nat, hvor Gud siger til hver og en af os: der er håb også for dig. Der er håb for os alle, men glem ikke at Gud tilgiver alle. Gud tilgiver altid. Lad os gå gennem dette hellige tempels historie - Lad os gå ind i barmhjertighedens tid og i tilgivelsens tid “.