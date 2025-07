Tag ansvar for skaberværket

Kristne skal så “frø af fred og håb”, siger pave Leo.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

“Det synes som om, der stadig mangler bevidsthed om, at ødelæggelse af naturen ikke rammer alle på samme måde: at trampe på retfærdighed og fred betyder først og fremmest at ramme de fattigste, de marginaliserede, de udelukkede. De indfødte fællesskabers lidelse står som symbol på dette.

Og ikke nok med det: naturen selv bliver et instrument for byttehandler, et gode, man kan forhandle om for at opnå økonomiske eller politiske fordele. Inden for disse dynamikker bliver det skabte forvandlet til en slagmark for at få kontrol over de vitale resourcer. Landbrugsområder og skove der er blevet farlige, fordi der er lagt miner ud i dem, og den brændte jords politik vidner om det. Det gør også konflikter, der opstår om vandkilder og ulige fordeling af råstoffer. De straffer de svageste befolkninger og gør selve den sociale stabilitet usikker”, skriver pave Leo XIV i et dokument offentliggjort den 2. juli som kommentar til den tiende verdensbededag for skaberværket. Verdensbededagen finder sted den første september. Temaet i år er “frø af fred og håb” og blev valgt af pave Frans i anledning af offentliggørelsen af encyclikaen Laudato Si’.

Grådighed ødelægger naturens resourcer

Paven nævner i dokumentet de omfattende miljøødelæggelser mange steder i verden. Han anklager grådighed for at være drivkraften bag ødelæggelserne. Følgerne heraf er bl.a. ødelæggelser af skove, forurening og tab af biodiversitet. Som følge af klimaændringer og flere abnorme forandringer i vejret vil der blive betydelige skader på naturen, ligesom væbnede konflikter vil få omfattende økologiske konsekvenser.

Paven fremhæver profeterne i Det gamle Testamente som eksempler på tanker om en ansvarlig omgang med skaberværket. “ Miljømæssig retfærdighed – implicit forkyndt af profeterne – kan ikke mere betragtes som et abstrakt begreb eller et fjernt mål. Den repræsenterer en tvingende nødvendighed, der går ud over den simple pleje af miljøet. Det drejer sig i realiteten om et spørgsmål om social, økonomisk og antropologisk retfærdighed.”, skriver pave Leo.

Mennesket skal beskytte jorden

Det er menneskets opgave at bevogte og beskytte jorden som en have (jvf. Genesis 2,15) hvilket indebærer en gensidig relation mellem mennesket og naturen, skriver paven med henvisning til Laudato Si’ ( 67).

Lige som Kristus kaldte sig selv et frø, skal vi også være fredens og håbets frø, skriver paven og henviser til profeten Esajas, der fortæller om, hvordan Guds ånd kan forvandle den golde ørken til en have:

Men når ånd fra det høje udgydes over os,

bliver ørkenen en frugthave,

og Karmel regnes for skov.

Retten skal bo i ørkenen, (Esajas 32,15 ff)

Det er i flg. paven de kristnes opgave at så frø af fred og håb. Som et af disse frø nævner han projektet Borgo Laudato Si’ i Castel Gandolfo på pavens sommerresidens. Projektet er grundlagt af pave Frans og ligger i den store park, der hører til sommerresidensen. Målsætningen med Borgo Laudato Si’ er at opdrage kommende generationer til økologisk ansvarlighed efter principperne i Laudato si’.