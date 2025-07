Sorg over de døde i Det hellige Land

Kardinal Pizzaballa (i midten) hilser på et sognebarn under besøget i Den hellige families Kirke i Gaza. Til venstre den græskortodokse patriark Teophilos III og til højre sognepræst Gabriel Romanelli. (AFP or licensors)

Den latinske og den græskortodokse patriark besøger Gazastriben med hjælp.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Pave Leo modtog fredag den 18. juli en telefonopringning i Castel Gandolfo fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu, hvor denne beklagede, at Gazas eneste katolske kirke, Den hellige families Kirke, torsdag var blevet beskadiget af israelske tanks. Tre var blevet dræbt og omkring 12 sårede.

Paven udtrykte sorg over de mange tabte menneskeliv i Gaza og opfordrede premierministeren til at vise respekt for hellige bygninger samt omgående at tage initiativ til at indlede fredsforhandlinger.

Fredag eftermiddag indledte den latinske patriark i Det hellige Land, kardinal Pizzaballa, sammen med patriark Teophilos III fra den græskortodokse kirke i Jerusalem besøg i Gazastriben. Det er Pizzaballas tredje besøg i Gaza efter krigens begyndelse. Han besluttede at blive i Gaza til søndag. Mens de to patriarker ventede på at komme ind i Gaza, modtog Pizzaballa en opringning fra pave Leo, hvor han forsikrede om sin fortsatte støtte og forbøn. Han lovede, at han ville gøre hvad han kunne for at der kunne arbejdes hen mod en våbenhvile. Paven telefonerede derefter til provincialen for Det inkarnerede Ords institut, der varetager sjælesorgen for Den katolske Kirke i Gaza.

Efter bilen med de to patriarker fulgte lastbiler med 500 tons hospitalsudstyr, vand og første hjælps udstyr.

Tre aktuelle topprioriteter mellem Israel og Den hellige Stol

Den nuværende situation er en af de vanskeligste siden der i 1993 blev etableret fuld diplomatisk forbindelse mellem Israel og Den hellige Stol, skriver Lorenzo Cremonesi i dagbladet Corriere della Sera, Siden 1993 er der sket et skift i forholdet mellem Den hellige Stol og Israel. Tidligere drejede det sig om at følge op på Det andet Vatikankoncils overvejelser om en nyorientering i forholdet mellem jødedom og kristendom på det andet Vatikankoncil. Fokus ligger derimod lige nu på at reducere aggressionerne fra jødiske ekstremister mod kristne trossamfund og få stoppet myrderierne i Gaza. Et tredje problem er den fortsatte udvandring af kristne fra Det hellige Land, skriver Cremonesi.

Statssekretær Pietro Parolin udtrykker fredag aften i den italienske Tv-avis tv2 tilfredshed med den positive intention i Netanyahus henvendelse til pave Leo. Det sker samtidig med at David Barnea, chef for det israelske efterretningsvæsen Mossad, i flg. mediet Axios fredag fløj til Washington for at overbevise USA om at lægge pres på Etiopien, Libanon og Indonesien om at modtage beboere fra Gazastriben i deres lande.