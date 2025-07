Indtryk fra den 51. nordiske studieuge på Haus Ohrbeck.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Omkring 40 deltagere fra de nordiske, katolske bispedømmer deltog fra den 29.6. til den 5.7. i den traditionsrige studieuge på Haus Ohrbeck. Studieugen arrangeres hvert år af Ansgarwerk i bispedømmerne Osnabrück og Hamburg for katolikker i den nordiske diaspora. Formålet er at give inspiration og impulser til nordiske katolikker og give dem mulighed for at pleje deres netværk. Deltagerne er på forskellige planer aktive i det katolske menighedsliv i Norden.

Temaet i år på den 51. studieuge var jubelårets tema - “håbets pilgrimme”. Det blev behandlet med forskellige kirkehistoriske og eksegetiske nedslag, ved beretninger af mere personlig art og ved en lille pilgrimsvandring til valfartsstedet Rulle. Vandringen skete efter et besøg i Haste, hvor en af de fire Lübeck martyrer, Johannes Prassek, fejrede primitsmesse i 1937. De fire præster - tre katolske og en evangelisk- var aktive i modstandskampen mod Hitler og blev halshugget i Hamburg den 10.november 1943. Der var som sædvanligt deltagere med fra hele Norden. Af biskopper deltog i år biskop emeritus Teemu Sippo fra Finland.

Dr. Cornelius Bohm OFM fortalte om temaet pilgrim, der jo betyder at være fremmed - uden for ageren og beskrev det fremmede som både en velsignelse og en udfordring. Br. Andreas Brands fortalte om de åndelige erfaringer, han havde gjort under sin vandring til Santiago de Compostela.

Professor ved Triers universitet, Hans- Georg Gradl, tog deltagerne med gennem både Det Gamle og Det Nye Testamente og forklarede, hvilken rolle pilgrimstanken spiller begge steder. Alene i GT bruges ordet " vej" 600 gange - i NT 55 gange!

I grupper arbejdede deltagerne derefter med udvalgte bibeltekster, som handler om at være pilgrim.

Dr. Martina Kreidler- Kos, der har skrevet et doktorarbejde om den hellige Clara af Assisi, kom med et oplæg om, hvordan visionære kvinder i middelalderen støttede hinanden som klosterpionerer.

På sidste dag var der oplæg fra dr. Peter Winkeljohann om " Unheilbare Wunden?"- om et meget vanskeligt emne - hvad betyder seksuelle overgreb for ofrene? Kan der være håb om en mulig forsoning mellem offer og gerningsmand? Deltagere påpegede her, at teologiske begreber alene gør det ikke. Misbrug handler også ofte om psykologiske forstyrrelser hos gerningsmanden. Der findes ikke nogen automatsvar på, hvordan denne problematik skal tackles, og det afspejlede kommentarerne og den livlige debat, som fulgte efter oplægget.