Gazas eneste katolske kirke ramt af israelsk angreb

Den hellige Families kirke i Gaza by kom torsdag under israelsk beskydning.

Pave Leo opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile, dialog og vedvarende fred.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Tre er døde og omkring 12 sårede efter et angreb på Den hellige families Kirke i Gaza by torsdag. Pave Leo XIV har i et telegram underskrevet af statssekretær Pietro Parolin torsdag udtalt, han er “dybt bedrøvet” over angrebet. Han opfordrer til “øjeblikkelig våbenhvile” og udtrykker håbet om en “vedvarende fred”. Den israelske premierminister Benjamin Netanyaha har i flg. dagbladet Corriere della Sera forklaret den amerikanske præsident Donald Trump, at angrebet var en “fejl”.

“Israel beklager dybt, at ammunition ved en fejltagelse har ramt Den hellige Families Kirke i Gaza. Hvert eneste uskyldigt liv, der går tabt, er en tragedie. Vi deler familiernes og de troendes sorg.

Vi er pave Leo taknemmelige for hans trøstende ord. Israel undersøger hændelsen og forbliver dedikeret til at beskytte civile og hellige steder”, kan man læse på mediet X i en note fra den israelske premierminister.

“Ja, vores kirke har lidt stor skade, og vi har tre døde at græde over. Men vi går fremad, og jeg vil forblive hos min menighed”, siger menighedens argentinske sognepræst, fader Gabriel Romanelli, der selv blev let såret i det ene ben under det israelske angreb. Pave Frans fulgte under hele Gaza-krisen den katolske menighed i Gaza og ringede så godt som hver dag til Romanelli for at følge udviklingen.

“Vi vil aldrig lade dem alene”

Den latinske patriark af Jerusalem, kardinal Pierbattista Pizzaballa O.F.M. kommenterer torsdag angrebet: “ det latinske patriarkat fordømmer på det stærkeste denne tragedie og dette angreb mod uskyldige civile og mod et helligt sted. Alligevel er denne tragedie ikke større eller mere forfærdelig end så mange andre, der har ramt Gaza. Mange andre uskyldige civile er blevet sårede, fordrevet og dræbt. Død, lidelse og ødelæggelse er overalt. Øjeblikket er kommet, hvor lederne må hæve stemmen og gøre alt det nødvendige for at standse denne tragedie, der ikke kan retfærdiggøres, hverken moralsk eller menneskeligt. Denne frygtelige krig må komme til en fuldstændig afslutning for at man kan begynde det lange arbejde med genopbygning af menneskelig værdighed”.

Midt i al usikkerheden om, hvad der egentlig er sket forsikrede Pizzaballa torsdag Kirkens fortsatte støtte til kristne i Gaza i Vatican News: “Vi forsøger altid at nå Gaza på alle mulige måder, direkte og indirekte. Det er lige nu for tidligt at tale om alt dette; det er nødvendigt at forstå, hvad der er sket, hvad man bør gøre, især for at beskytte vores folk og selvfølgelig forsøge at sikre os, at disse ting ikke sker mere. Og så får vi se, hvordan man kan komme videre; men selvfølgelig vil vi aldrig lade dem alene tilbage”.

I et interview med Virginia Piccolillo i Corriere della Sera fredag den 18. siger Pizzaballa: “ Det er nemt nok at begynde på krige, men det er svært at gøre en ende på dem. I hvert tilfælde vil en militær løsning ikke slutte krige. Der skal en politisk beslutning til. Lederne bør hæve deres stemme. Denne vedvarende strøm af overgreb kan ikke mere forsvares, hverken menneskeligt eller moralsk”.

Det er ikke første gang, Den hellige Families Kirke er under israelsk beskydning. Natten til den 16. december 2023 blev bygninger omkring Den hellige Families Kirke i Zeitoun kvarteret i Gaza by beskadiget. Omkring 700 havde søgt beskyttelse i komplekset, hvor moder Teresas søstre tager vare på en gruppe handicappede børn. To kvinder – en ældre kvinde og hendes datter – blev ramt af snigskytter.